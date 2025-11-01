Συναγερμός για την εξαφάνιση 17χρονης στη Θεσσαλονίκη
Συναγερμός για την εξαφάνιση 17χρονης στη Θεσσαλονίκη

Ανακοίνωση για την εξαφάνιση της ανήλικης εξέδωσε και το Χαμόγελο του Παιδιού

Συναγερμός για την εξαφάνιση 17χρονης στη Θεσσαλονίκη
Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές μετά την εξαφάνιση ενός 17χρονου κοριτσιού από τη Θεσσαλονίκη.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα και εξέδωσε ανακοίνωση για την 17χρονη Τζουλίντα, η οποία αγνοείται από τις 27 Οκτωβρίου.



Αναλυτικά η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»:

Στις 27/10/25, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Θεσσαλονίκης η Τζουλίντα Π., 17 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 01/11/25 και προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Τζουλίντα, έχει ύψος 1,67 μ., κανονικό βάρος, έχει μακριά καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

