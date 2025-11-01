Μια πρωτοβουλία που υποστηρίζει νευροδιαφορετικά άτομα και όλους όσοι αναζητούν ένα ήρεμο και φιλικό περιβάλλον για να κάνουν τις αγορές τους.
Συναγερμός για την εξαφάνιση 17χρονης στη Θεσσαλονίκη
Συναγερμός για την εξαφάνιση 17χρονης στη Θεσσαλονίκη
Ανακοίνωση για την εξαφάνιση της ανήλικης εξέδωσε και το Χαμόγελο του Παιδιού
Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές μετά την εξαφάνιση ενός 17χρονου κοριτσιού από τη Θεσσαλονίκη.
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα και εξέδωσε ανακοίνωση για την 17χρονη Τζουλίντα, η οποία αγνοείται από τις 27 Οκτωβρίου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»:
Στις 27/10/25, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Θεσσαλονίκης η Τζουλίντα Π., 17 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 01/11/25 και προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.
Η Τζουλίντα, έχει ύψος 1,67 μ., κανονικό βάρος, έχει μακριά καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα και εξέδωσε ανακοίνωση για την 17χρονη Τζουλίντα, η οποία αγνοείται από τις 27 Οκτωβρίου.
ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΤΖΟΥΛΙΝΤΑ Π., 17 ΕΤΩΝ https://t.co/hreGanptNH pic.twitter.com/6Kga2y0qvm— Χαμόγελο του Παιδιού (@hamogelo) November 1, 2025
Αναλυτικά η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»:
Στις 27/10/25, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Θεσσαλονίκης η Τζουλίντα Π., 17 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 01/11/25 και προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.
Η Τζουλίντα, έχει ύψος 1,67 μ., κανονικό βάρος, έχει μακριά καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
Ειδήσεις σήμερα:
Φούντωσε βεντέτα στα Βορίζια της Κρήτης με δύο νεκρούς - Φόβοι για πόλεμο οικογενειών και στα νοσοκομεία, έχουν χωρίσει τους συγγενείς
Η βεντέτα στα Βορίζια το 1953 - Όταν το χωριό ήρθε αντιμέτωπο με ένα πρωτοφανές μακελειό για την εποχή με 6 νεκρούς
Ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος στο protothema: Μόνο η ντροπή για τα παιδιά μου με απασχολεί - Φτωχός σε υπόγειο μεγάλωσα, δεν θα μου λείψει η βίλα
Φούντωσε βεντέτα στα Βορίζια της Κρήτης με δύο νεκρούς - Φόβοι για πόλεμο οικογενειών και στα νοσοκομεία, έχουν χωρίσει τους συγγενείς
Η βεντέτα στα Βορίζια το 1953 - Όταν το χωριό ήρθε αντιμέτωπο με ένα πρωτοφανές μακελειό για την εποχή με 6 νεκρούς
Ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος στο protothema: Μόνο η ντροπή για τα παιδιά μου με απασχολεί - Φτωχός σε υπόγειο μεγάλωσα, δεν θα μου λείψει η βίλα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα