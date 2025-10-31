Συναινούν στην έκδοσή τους στην Κύπρο οι δύο 28χρονοι που κατηγορούνται για τη δολοφονία του Κύπριου επιχειρηματία
Συναινούν στην έκδοσή τους στην Κύπρο οι δύο 28χρονοι που κατηγορούνται για τη δολοφονία του Κύπριου επιχειρηματία
Οι δύο ομογενείς από τη Γεωργία, που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούνται για φόνο εκ προμελέτης – Ξεκίνησαν οι διαδικασίες παράδοσής τους στις κυπριακές Αρχές
Συναινούν στην έκδοσή τους στην Κύπρο οι δύο 28χρονοι, οι οποίοι συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας για τη δολοφονία του προέδρου ποδοσφαιρικής ομάδας στη Λεμεσό της Κύπρου, πριν από περίπου δύο εβδομάδες.
Οι δύο κατηγορούμενοι διώκονται από τις κυπριακές Αρχές για «φόνο εκ προμελέτης» και συνελήφθησαν την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη, σε εκτέλεση ευρωπαϊκών ενταλμάτων που είχαν εκδοθεί σε βάρος τους για τη δολοφονία του 49χρονου Κύπριου επιχειρηματία,, Σταύρου Δημοσθένους, στη Λεμεσό.
Πρόκειται για δύο ομογενείς από τη Γεωργία, αμφότεροι γεννημένοι το 1997, ο ένας εκ των οποίων στις Σέρρες. Μάλιστα, έχουν συγγενικές σχέσεις καθώς είναι ξαδέλφια.
Ήδη από την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες προκειμένου να παραδοθούν στις Αρχές της Κύπρου. Μέχρι τότε θα παραμείνουν υπό κράτηση.
