Στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης οι δύο συλληφθέντες για τη δολοφονία του Κύπριου επιχειρηματία

Συγκεκριμένα, η δολοφονία με θύμα τον Κύπριο επιχειρηματία, Σταύρο Δημοσθένους, ο οποίος ήταν και πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας της Καρμιώτισσας, σημειώθηκε το πρωί της 17ης Οκτωβρίου, περίπου στις 09:00, στη Λεμεσό.Οι δράστες φαίνεται ότι γνώριζαν τις κινήσεις του επιχειρηματία, καθώς είχαν στήσει ενέδρα έξω από το σπίτι του.Σύμφωνα με πληροφορίες από την κυπριακή αστυνομία, οι δράστες ήταν δύο, επέβαιναν σε κλεμμένο βαν και μόλις ο 49χρονος βγήκε από την πόρτα του σπιτιού τον πυροβόλησαν.Ο γιος του, τον έβαλε στο αυτοκίνητο και προσπάθησε να τον μεταφέρει στο Νοσοκομείο. Ωστόσο, στη διαδρομή ο Δημοσθένους εξέπνευσε και το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με άλλα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στον αυτοκινητόδρομο και για αυτό αρχικά οι πληροφορίες ανέφεραν ότι δολοφονήθηκε μέσα στο αμάξι του και δίπλα ήταν ο γιος του.Οι δράστες της δολοφονίας είχαν διαφύγει από το σημείο και λίγα χιλιόμετρα μακριά έκαψαν το βαν.Η αστυνομία είχε εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών και οι αρχικές εκτιμήσεις ανέφεραν να επρόκειτο για επαγγελματίες εκτελεστές που είχαν αναλάβει συμβόλαιο θανάτου για λογαριασμό άλλων.Στο πλαίσιο αυτό εξετάστηκε η πιθανότητα ο φόνος να είχε σχέση με τη στοιχηματική δραστηριότητα σε ποδοσφαιρικούς αγώνες καθώς η «Καρμιώτισσα» βρέθηκε αρκετές φορές κάτω από έρευνα για στημένους αγώνες με τη διαβίβαση κόκκινων φακέλων από την UEFA.