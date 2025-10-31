Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA το συγκλονιστικό μπεστ- σέλερ του Lee Child «Το χρέος»

Την αλβανική και την ουκρανική «μαφία» των ΗΠΑ χρησιμοποιεί ο Lee Child σαν βασικά συστατικά στοιχεία για ένα από τα πιο ρεαλιστικά και πιο συναρπαστικά μυθιστορήματά του, «Το χρέος».Πρωταγωνιστής και σε αυτή την απίθανη περιπέτεια ο Τζακ Ρίτσερ, ο οποίος άθελά του βρίσκεται μπλεγμένος στα δίχτυα ενός αμείλικτου υποκόσμου, αντιμετωπίζοντας πωρωμένους κακοποιούς, χωρίς τον παραμικρό δισταγμό να βγάλουν από τη μέση όποιον αντιστέκεται στα σχέδιά τους. Όλα ξεκινούν από ένα τυχαίο περιστατικό, σε μία από τις ατελείωτες περιπλανήσεις του Ρίτσερ.Ο αγαπημένος ήρωας του Lee Child και πρώην αξιωματικός της στρατονομίας, κατεβαίνει από το λεωφορείο για να βοηθήσει, εντελώς αυθόρμητα και χωρίς να υποψιάζεται το παραμικρό, έναν ηλικιωμένο που δέχεται επίθεση από επίδοξους ληστές. Ο Ρίτσερ κατορθώνει να απωθήσει τους κακοποιούς, τρέποντάς τους σε φυγή, όμως η γνωριμία του με το παρ’ ολίγον θύμα, τον Άαρον Σέβικ, ανοίγει ένα κανονικό Κουτί της Πανδώρας.Διότι τα χρήματα που μετέφερε ο Σέβικ και προσέλκυσαν τους ληστές, προορίζονταν για την εξόφληση ενός χρέους σε τοκογλύφους που συνδέονται με την αλβανική μαφία. Η οποία βρίσκεται σε πόλεμο με την ουκρανική -ενώ στη μέση πλέον βρίσκεται ο Τζακ Ρίτσερ, κινδυνεύοντας εξίσου με τον ηλικιωμένο Σέβικ και τη σύζυγό του. Ο μόνος σύμμαχος του Ρίτσερ είναι μια σερβιτόρα που, για κάποιους άγνωστους -ή, μάλλον, καλά κρυμμένους- προσωπικούς λόγους, είναι αποφασισμένη να εκδικηθεί τους Αλβανούς και Ουκρανούς εγκληματίες. Για να επιβιώσει, ο Τζακ Ρίτσερ δεν έχει άλλη επιλογή παρά να σκέφτεται όπως οι διώκτες του, άρα πρέπει να βρίσκεται πάντα ένα βήμα μπροστά από τους τοκογλύφους, τους μπράβους και τους δολοφόνους. Παίζοντας διαρκώς το κεφάλι του κορώνα-γράμματα.Αυτή την Κυριακή το καθηλωτικό θρίλερ «Το χρέος» του Lee Child είναι στο ΘΕΜΑ.