Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA το συγκλονιστικό μπεστ- σέλερ του Lee Child «Το χρέος»
ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA το συγκλονιστικό μπεστ- σέλερ του Lee Child «Το χρέος»

Οι πιο σκληροί, πραγματικά ανελέητοι εγκληματίες είναι πάντα εκείνοι που πιστεύουν ότι δεν έχουν να χάσουν τίποτα. Κι ανάμεσά τους, οι χειρότεροι και πιο επικίνδυνοι από όλους είναι οι «ξένοι», εκείνοι που μετανάστευσαν και βρήκαν μια καινούργια πατρίδα για να προκαλέσουν χάος

Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA το συγκλονιστικό μπεστ- σέλερ του Lee Child «Το χρέος»
Την αλβανική και την ουκρανική «μαφία» των ΗΠΑ χρησιμοποιεί ο Lee Child σαν βασικά συστατικά στοιχεία για ένα από τα πιο ρεαλιστικά και πιο συναρπαστικά μυθιστορήματά του, «Το χρέος».

Πρωταγωνιστής και σε αυτή την απίθανη περιπέτεια ο Τζακ Ρίτσερ, ο οποίος άθελά του βρίσκεται μπλεγμένος στα δίχτυα ενός αμείλικτου υποκόσμου, αντιμετωπίζοντας πωρωμένους κακοποιούς, χωρίς τον παραμικρό δισταγμό να βγάλουν από τη μέση όποιον αντιστέκεται στα σχέδιά τους. Όλα ξεκινούν από ένα τυχαίο περιστατικό, σε μία από τις ατελείωτες περιπλανήσεις του Ρίτσερ.
Ο αγαπημένος ήρωας του Lee Child και πρώην αξιωματικός της στρατονομίας, κατεβαίνει από το λεωφορείο για να βοηθήσει, εντελώς αυθόρμητα και χωρίς να υποψιάζεται το παραμικρό, έναν ηλικιωμένο που δέχεται επίθεση από επίδοξους ληστές. Ο Ρίτσερ κατορθώνει να απωθήσει τους κακοποιούς, τρέποντάς τους σε φυγή, όμως η γνωριμία του με το παρ’ ολίγον θύμα, τον Άαρον Σέβικ, ανοίγει ένα κανονικό Κουτί της Πανδώρας.

Διότι τα χρήματα που μετέφερε ο Σέβικ και προσέλκυσαν τους ληστές, προορίζονταν για την εξόφληση ενός χρέους σε τοκογλύφους που συνδέονται με την αλβανική μαφία. Η οποία βρίσκεται σε πόλεμο με την ουκρανική -ενώ στη μέση πλέον βρίσκεται ο Τζακ Ρίτσερ, κινδυνεύοντας εξίσου με τον ηλικιωμένο Σέβικ και τη σύζυγό του. Ο μόνος σύμμαχος του Ρίτσερ είναι μια σερβιτόρα που, για κάποιους άγνωστους -ή, μάλλον, καλά κρυμμένους- προσωπικούς λόγους, είναι αποφασισμένη να εκδικηθεί τους Αλβανούς και Ουκρανούς εγκληματίες. Για να επιβιώσει, ο Τζακ Ρίτσερ δεν έχει άλλη επιλογή παρά να σκέφτεται όπως οι διώκτες του, άρα πρέπει να βρίσκεται πάντα ένα βήμα μπροστά από τους τοκογλύφους, τους μπράβους και τους δολοφόνους. Παίζοντας διαρκώς το κεφάλι του κορώνα-γράμματα.

Αυτή την Κυριακή το καθηλωτικό θρίλερ «Το χρέος» του Lee Child είναι στο ΘΕΜΑ.
Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA το συγκλονιστικό μπεστ- σέλερ του Lee Child «Το χρέος»

Thema Insights

Coca-Cola στην Ελλάδα: Ένας σημαντικός πυλώνας για την ελληνική οικονομία και κοινωνία

Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης