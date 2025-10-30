Αττική Οδός: Σύλληψη και πρόστιμο 6.350 ευρώ σε οδηγό και ιδιοκτήτη

Κατά τη διάρκεια της κίνησής του, ο οδηγός έκανε συνεχείς αλλαγές λωρίδων μεταξύ δεξιάς και μεσαίας, χωρίς χρήση φλας, χωρίς να τηρεί αποστάσεις ασφαλείας και παραβιάζοντας τους βασικούς κανόνες οδικής συμπεριφοράς. Σύμφωνα με την Τροχαία, οι κινήσεις του προκάλεσαν τρόμο και αναστάτωση στους υπόλοιπους οδηγούς που κινούνταν στο ίδιο ρεύμα, καθώς υπήρχε άμεσος κίνδυνος πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος.