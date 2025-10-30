Η Villa Luxury Beds μετατρέπει τον ύπνο σε εμπειρία ξεκούρασης, προσφέροντας στρώματα που παντρεύουν την υψηλή αισθητική με την απόλυτη άνεση.
Αττική Οδός: Σύλληψη και πρόστιμο 6.350 ευρώ σε οδηγό και ιδιοκτήτη
Στη σύλληψη οδηγού βαρέος οχήματος προχώρησε η Τροχαία Αττικής Οδού, μετά από επικίνδυνους ελιγμούς που πραγματοποίησε, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των υπολοίπων οδηγών.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του newsauto, ο συλληφθείς, γεννημένος το 1968 στην Αλβανία και κάτοικος Κορυδαλλού εντοπίστηκε στις 14:30, στο ρεύμα προς Μαρκόπουλο, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, να κινείται με φορτηγό, με επικαθήμενο ρυμουλκούμενο.
Κατά τη διάρκεια της κίνησής του, ο οδηγός έκανε συνεχείς αλλαγές λωρίδων μεταξύ δεξιάς και μεσαίας, χωρίς χρήση φλας, χωρίς να τηρεί αποστάσεις ασφαλείας και παραβιάζοντας τους βασικούς κανόνες οδικής συμπεριφοράς. Σύμφωνα με την Τροχαία, οι κινήσεις του προκάλεσαν τρόμο και αναστάτωση στους υπόλοιπους οδηγούς που κινούνταν στο ίδιο ρεύμα, καθώς υπήρχε άμεσος κίνδυνος πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος.
