Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο 28χρονοι για επιθέσεις σε οπαδούς αντίπαλης ομάδας
Οι δύο συλληφθέντες πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον οπαδών αντίπαλης ομάδας, από τους οποίους αφαίρεσαν σακίδια που περιείχαν πανό
Στη σύλληψη δύο 28χρονων για υπόθεση δύο διαδοχικών επιθέσεων, που κατηγορούνται ότι πραγματοποίησαν τον Φεβρουάριο μετά τη λήξη ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θεσσαλονίκη, προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.
Σε βάρος των δύο συλληφθέντων είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης, κατόπιν δικογραφίας που είχε σχηματιστεί από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας για ληστεία, σωματική βλάβη από κοινού, καθώς και για παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας και του νόμου περί όπλων.
Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Τετάρτης σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δύο συλληφθέντες, από κοινού με ακόμη δύο άγνωστα άτομα, ως οργανωμένοι οπαδοί ομάδας, πραγματοποίησαν δύο διαδοχικές επιθέσεις εναντίον οπαδών αντίπαλης ομάδας, από τους οποίους με χρήση σωματικής βίας αφαίρεσαν σακίδια που περιείχαν πανό.
Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους οι δύο 28χρονοι θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα.
