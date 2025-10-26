Τα «ξεχασμένα» αυτοκίνητα έχουν τελειώσει – Βαριά πρόστιμα άμεσα

Η ΑΑΔΕ σε συνεργασία με τα Υπουργεία Μεταφορών και Οικονομικών προχωρά πλέον σε συνεχείς ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για να εντοπίζει οχήματα που κυκλοφορούν ανασφάλιστα, χωρίς ΚΤΕΟ ή με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας.

Αυστηρές κυρώσεις προβλέπονται για τα ανασφάλιστα οχήματα. Το πρόστιμο ανέρχεται στα 250 ευρώ για δίκυκλα, στα 500 ευρώ για επιβατικά Ι.Χ. και στα 1.000 ευρώ για φορτηγά και λεωφορεία δημόσιας χρήσης. Αντίστοιχα, όσοι δεν έχουν περάσει περιοδικό τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ καλούνται να πληρώσουν πρόστιμο 400 ευρώ, το οποίο μπορεί να προσαυξηθεί αν η καθυστέρηση ξεπερνά το εξάμηνο. Στην περίπτωση που ένα όχημα έχει και απλήρωτα τέλη και είναι ταυτόχρονα ανασφάλιστο ή χωρίς ΚΤΕΟ, τα πρόστιμα συνυπολογίζονται και βεβαιώνονται σωρευτικά...





