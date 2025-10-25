Καιρός: Μικρό καλοκαιράκι με 28άρια το Σάββατο - Οι περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες

Αναλυτικά ο καιρός την Κυριακή, σύμφωνα με την ΕΜΥ

Κλείσιμο

Στηνκαι στηνκαταγράφηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες του Σαββάτου (25/10), σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η μέγιστη καταγράφηκε στη Στυλίδα Φθιώτιδας και ήταν ίση με 28.3°C.Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες. Όπως προκύπτει από τις υπόλοιπες πληροφορίες που παρουσιάζονται στην εικόνα αυτή, η μέση μέγιστη θερμοκρασία (22.1 °C) ήταν κατά 1.6 °C χαμηλότερη αυτής της Παρασκευής 24/10 (23.7°C).Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα δυτικά και τα βόρεια με τοπικές βροχές στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και με πιθανότητα στην Μακεδονία και Θράκη. Το βράδυ στα βορειοδυτικά θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς, τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και στην Κρήτη τους 26 με 27 τοπικά 28 βαθμούς Κελσίου.Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά θαλάσσια-παραθαλάσσια τμήματα νοτιοδυτικοί 5 και από το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.Καιρός: Στη δυτική Πελοπόννησο λίγες νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, ενώ το βράδυ στα βόρεια θα εκδηλωθούν και καταιγίδες.Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.