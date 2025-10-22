Τι σημαίνει στην πράξη η προστασία του σπιτιού μας - Από τα έξοδα επισκευής μέχρι την απώλεια ενοικίων, αναλύουμε την άλλη πλευρά της καθημερινότητας
Θεσσαλονίκη: 52χρονος ζητούσε από 9χρονο να του στέλνει απρεπείς φωτογραφίες και τον παρενόχλησε σεξουαλικά
Θεσσαλονίκη: 52χρονος ζητούσε από 9χρονο να του στέλνει απρεπείς φωτογραφίες και τον παρενόχλησε σεξουαλικά
Ο άνδρας που διώκεται για κατάχρηση ανηλίκων φαίνεται ότι ανήκει στο φιλικό περιβάλλον της οικογένειας του παιδιού
Για κατάχρηση ανηλίκων διώκεται ένας 52χρονος ο οποίος κατηγορείται ότι παρενοχλούσε σεξουαλικά ένα αγόρι, εννέα ετών, στη Θεσσαλονίκη.
Ο 52χρονος, σε βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί δικογραφία από την ΕΛ.ΑΣ. φέρεται να ζητούσε από τον 9χρονο να του αποστείλει απρεπείς φωτογραφίες μέσω viber τουλάχιστον από τον περασμένο Μάιο μέσω βιντεοκλήσεων ή γραπτών συνομιλιών. Επιπλέον, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο ανήλικος, συναντήθηκαν σε απροσδιόριστο χρόνο στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου ο δράστης προέβη σε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος του.
Ο άνδρας που διώκεται για κατάχρηση ανηλίκων φαίνεται ότι ανήκει στο φιλικό περιβάλλον της οικογένειας του παιδιού.
Μετά τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατασχέθηκε το κινητό του τηλέφωνο και εστάλη για εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη.
Ειδήσεις σήμερα:
«Άλλαζε συντρόφους και με παραμελούσε», είπε ο 18χρονος που σκότωσε τη μητέρα του στα Τρίκαλα
Διονύσης Σαββόπουλος: Από τα βράδια στο Κύτταρο μέχρι το Κούρεμα - Ο έρωτας για τη σύζυγό του και η βαθιά αγάπη του για την ποίηση
Σάλος στη Σκωτία για 22χρονη που υποδύθηκε την έγκυο, εμφάνισε ως παιδί της μια... κούκλα και είπε ότι «πέθανε»
Ο 52χρονος, σε βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί δικογραφία από την ΕΛ.ΑΣ. φέρεται να ζητούσε από τον 9χρονο να του αποστείλει απρεπείς φωτογραφίες μέσω viber τουλάχιστον από τον περασμένο Μάιο μέσω βιντεοκλήσεων ή γραπτών συνομιλιών. Επιπλέον, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο ανήλικος, συναντήθηκαν σε απροσδιόριστο χρόνο στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου ο δράστης προέβη σε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος του.
Ο άνδρας που διώκεται για κατάχρηση ανηλίκων φαίνεται ότι ανήκει στο φιλικό περιβάλλον της οικογένειας του παιδιού.
Μετά τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατασχέθηκε το κινητό του τηλέφωνο και εστάλη για εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη.
Ειδήσεις σήμερα:
«Άλλαζε συντρόφους και με παραμελούσε», είπε ο 18χρονος που σκότωσε τη μητέρα του στα Τρίκαλα
Διονύσης Σαββόπουλος: Από τα βράδια στο Κύτταρο μέχρι το Κούρεμα - Ο έρωτας για τη σύζυγό του και η βαθιά αγάπη του για την ποίηση
Σάλος στη Σκωτία για 22χρονη που υποδύθηκε την έγκυο, εμφάνισε ως παιδί της μια... κούκλα και είπε ότι «πέθανε»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα