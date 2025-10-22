Θεσσαλονίκη: 52χρονος ζητούσε από 9χρονο να του στέλνει απρεπείς φωτογραφίες και τον παρενόχλησε σεξουαλικά
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Παρενόχληση Ανήλικος

Θεσσαλονίκη: 52χρονος ζητούσε από 9χρονο να του στέλνει απρεπείς φωτογραφίες και τον παρενόχλησε σεξουαλικά

Ο άνδρας που διώκεται για κατάχρηση ανηλίκων φαίνεται ότι ανήκει στο φιλικό περιβάλλον της οικογένειας του παιδιού

Θεσσαλονίκη: 52χρονος ζητούσε από 9χρονο να του στέλνει απρεπείς φωτογραφίες και τον παρενόχλησε σεξουαλικά
Στράτος Λούβαρης
3 ΣΧΟΛΙΑ
Για κατάχρηση ανηλίκων διώκεται ένας 52χρονος ο οποίος κατηγορείται ότι παρενοχλούσε σεξουαλικά ένα αγόρι, εννέα ετών, στη Θεσσαλονίκη.

Ο 52χρονος, σε βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί δικογραφία από την ΕΛ.ΑΣ. φέρεται να ζητούσε από τον 9χρονο να του αποστείλει απρεπείς φωτογραφίες μέσω viber τουλάχιστον από τον περασμένο Μάιο μέσω βιντεοκλήσεων ή γραπτών συνομιλιών. Επιπλέον, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο ανήλικος, συναντήθηκαν σε απροσδιόριστο χρόνο στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου ο δράστης προέβη σε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος του.

Ο άνδρας που διώκεται για κατάχρηση ανηλίκων φαίνεται ότι ανήκει στο φιλικό περιβάλλον της οικογένειας του παιδιού.

Μετά τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατασχέθηκε το κινητό του τηλέφωνο και εστάλη για εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη.


Ειδήσεις σήμερα:

«Άλλαζε συντρόφους και με παραμελούσε», είπε ο 18χρονος που σκότωσε τη μητέρα του στα Τρίκαλα

Διονύσης Σαββόπουλος: Από τα βράδια στο Κύτταρο μέχρι το Κούρεμα - Ο έρωτας για τη σύζυγό του και η βαθιά αγάπη του για την ποίηση

Σάλος στη Σκωτία για 22χρονη που υποδύθηκε την έγκυο, εμφάνισε ως παιδί της μια... κούκλα και είπε ότι «πέθανε»
Στράτος Λούβαρης
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Μπορεί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να καταπολεμήσει τις ανισότητες στην Ελλάδα;

Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης