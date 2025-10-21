Ευρωπαϊκές άδειες οδήγησης: Θα εκδίδονται νωρίτερα, με μεγαλύτερη ισχύ και αυστηρότερους κανόνες για νέους οδηγούς

Νέες προδιαγραφές για την εκπαίδευση οδηγών

Νέους ευρωπαϊκούς κανόνες για τιςενέκρινε απόψε τομε στόχο να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια και να μειωθούν τα τροχαία ατυχήματα, που στοιχίζουν τη ζωή σε σχεδόν 20.000 ανθρώπους κάθε χρόνο στην ΕΕ.Τοως ένα από τα δύο νομοθετικά όργανα της ΕΕ, κατέληξε σε συμφωνία με τσ.σ το έτερο νομοθετικό όργανο) για τις άδειες οδήγησης τόσο εντός των κρατών - μελών της ΕΕ, όσο και σε πανευρωπαϊκό πλαίσιο.Η συμφωνία των δύο νομοθετικών οργάνων της ΕΕ για τους νέους κανόνες οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή τους στην, προβλέπουν -μεταξύ άλλων - αυστηρότερους κανόνες για τους νέους οδηγούς, ανανεώσιμες άδειες κάθε 15 χρόνια και δυνατότητα έναρξης οδήγησης λεωφορείων και φορτηγών νωρίτερα.Στα θέματα για τα οποία θα εξετάζονται οιθα συμπεριλαμβάνονται οι κίνδυνοι που εγκυμονούν τα τυφλά σημεία, το πώς λειτουργούν τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, πώς ανοίγει κανείς με ασφάλεια τις πόρτες του οχήματός του και πόσο επικίνδυνη είναι η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της οδήγησης.Επίσης, χάρη στην πίεση που άσκησανοιθα δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στους κινδύνους που αφορούν τους πεζούς, τα παιδιά, τους ποδηλάτες και άλλους ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου.ΟιΣτις χώρες όπου η άδεια οδήγησης χρησιμοποιείται και ως δελτίο ταυτότητας, η ισχύς της θα μπορεί να μειωθεί σταΟι άδειες οδήγησης για φορτηγά και λεωφορεία θα ισχύουν για πέντε έτη.Οι χώρες της ΕΕ θα μπορούν επίσης να μειώσουν τη διάρκεια ισχύος της άδειας για οδηγούς ηλικίαςκαι να τους υποχρεώσουν να υποβάλλονται σε συχνότερους ιατρικούς ελέγχους ή να παρακολουθούν επαναληπτικά μαθήματα.Πριν από την έκδοση της πρώτης άδειας οδήγησης ή κατά την υποβολή αίτησης για ανανέωση, οι οδηγοί θα πρέπει να υποβάλλονται σε ιατρικό έλεγχο που θα περιλαμβάνει εξετάσεις για την όραση και την καρδιαγγειακή τους υγεία. Οι χώρες της ΕΕ ωστόσο θα μπορούν να υποκαταστήσουν τον ιατρικό έλεγχο με τη συμπλήρωση εντύπων αυτοαξιολόγησης ή άλλα συστήματα αξιολόγησης για οδηγούς αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.Για πρώτη φορά οι κανόνες της ΕΕ προβλέπουνδιάρκειας τουλάχιστον δύο ετών για τους αρχάριους οδηγούς. Για τους οδηγούς αυτούς θα ισχύουν αυστηρότεροι κανόνες και κυρώσεις όταν οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ, δεν φορούν ζώνη ασφαλείας ή δεν χρησιμοποιούν παιδικά καθίσματα, όταν στο όχημά τους επιβαίνουν παιδιά. Επιπλέον, οι νεαροί οδηγοί θα μπορούν να αποκτήσουν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (κατηγορίας Β) από τα 17 τους χρόνια, αλλά θα μπορούν να οδηγούν μόνο υπό την επίβλεψη έμπειρου οδηγού μέχρι να συμπληρώσουν τα 18.