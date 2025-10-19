Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Θρήνος στη Χαλκίδα: Πέθανε 21χρονος ποδοσφαιριστής που είχε τραυματιστεί σε τροχαίο
Θρήνος στη Χαλκίδα: Πέθανε 21χρονος ποδοσφαιριστής που είχε τραυματιστεί σε τροχαίο
Ο νεαρός είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι - Βγήκε από το νοσοκομείο μετά από μήνες, πήγε σε κέντρο αποκατάστασης και εξέπνευσε - Το τροχαίο είχε γίνει τον Ιανουάριο
Μετά από μήνες «μάχης» στο νοσοκομείο, ο 21χρονος Κωνσταντίνος από την Ξηρόβρυση Χαλκίδας, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο με το ΙΧ του, άφησε την τελευταία του πνοή.
Το τροχαίο είχε συμβεί στις 22 Ιανουαρίου στον δρόμο Χαλκίδας-Δροσιάς. Ο νεαρός οδηγός πήγαινε στη δουλειά του, όταν ξαφνικά έχασε τον έλεγχο του ΙΧ του και τράκαρε πάνω σε μια ελιά, σύμφωνα με το eviaonline.gr.
Στον άτυχο νέο είχε φτάσει άμεσα και του έδωσε τις πρώτες βοήθειες το ΕΚΑΒ ενώ διακομίστηκε στο Γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας. Λόγω του σοβαρού τραυματισμού στο κεφάλι ο 20χρονος (τότε) διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο των Αθηνών.
Από το ατύχημα, ο Κωνσταντίνος υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Υποβλήθηκε σε γαστροστομία και τραχειοστομία, ενώ καθηλώθηκε στο κρεβάτι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.
Πριν τρεις εβδομάδες-και μετά από οκτώ ολόκληρους μήνες νοσηλείας- πήρε εξιτήριο και μεταφέρθηκε σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης. Δυστυχώς, όμως, δεν άντεξε και άφησε την τελευταία του πνοή.
Ο Κωνσταντίνος ήταν ποδοσφαιριστής προερχόμενος από την ακαδημία του Ερμήλιου Soccer Club στη Δροσιά Χαλκίδας
Το τροχαίο είχε συμβεί στις 22 Ιανουαρίου στον δρόμο Χαλκίδας-Δροσιάς. Ο νεαρός οδηγός πήγαινε στη δουλειά του, όταν ξαφνικά έχασε τον έλεγχο του ΙΧ του και τράκαρε πάνω σε μια ελιά, σύμφωνα με το eviaonline.gr.
Στον άτυχο νέο είχε φτάσει άμεσα και του έδωσε τις πρώτες βοήθειες το ΕΚΑΒ ενώ διακομίστηκε στο Γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας. Λόγω του σοβαρού τραυματισμού στο κεφάλι ο 20χρονος (τότε) διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο των Αθηνών.
Από το ατύχημα, ο Κωνσταντίνος υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Υποβλήθηκε σε γαστροστομία και τραχειοστομία, ενώ καθηλώθηκε στο κρεβάτι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.
Πριν τρεις εβδομάδες-και μετά από οκτώ ολόκληρους μήνες νοσηλείας- πήρε εξιτήριο και μεταφέρθηκε σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης. Δυστυχώς, όμως, δεν άντεξε και άφησε την τελευταία του πνοή.
Ο Κωνσταντίνος ήταν ποδοσφαιριστής προερχόμενος από την ακαδημία του Ερμήλιου Soccer Club στη Δροσιά Χαλκίδας
Ειδήσεις σήμερα:
Το μεγάλο κόλπο στο Λούβρο: Πώς στήθηκε η κινηματογραφική διάρρηξη με λεία εννέα κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας μέσα σε 7 λεπτά
Η Ελλάδα που ξεχάσαμε - Τα 286 χωριά που εξαφανίστηκαν από τον χάρτη τα τελευταία 100 χρόνια
Η Αντζελίνα Τζολί τράβηξε τα βλέμματα στην πρεμιέρα της ταινίας «Couture» - Το φόρεμα που αποκάλυψε τα μεγάλα τατουάζ της
Το μεγάλο κόλπο στο Λούβρο: Πώς στήθηκε η κινηματογραφική διάρρηξη με λεία εννέα κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας μέσα σε 7 λεπτά
Η Ελλάδα που ξεχάσαμε - Τα 286 χωριά που εξαφανίστηκαν από τον χάρτη τα τελευταία 100 χρόνια
Η Αντζελίνα Τζολί τράβηξε τα βλέμματα στην πρεμιέρα της ταινίας «Couture» - Το φόρεμα που αποκάλυψε τα μεγάλα τατουάζ της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα