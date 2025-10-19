Θρήνος στη Χαλκίδα: Πέθανε 21χρονος ποδοσφαιριστής που είχε τραυματιστεί σε τροχαίο

Ο νεαρός είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι - Βγήκε από το νοσοκομείο μετά από μήνες, πήγε σε κέντρο αποκατάστασης και εξέπνευσε - Το τροχαίο είχε γίνει τον Ιανουάριο