Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Πυρκαγιά σε όχημα στη Νίκαια - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Π. Ράλλη
Πυρκαγιά σε όχημα στη Νίκαια - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Π. Ράλλη
Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις
Πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε όχημα στη Νίκαια προκάλεσε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση της Τροχαίας, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο στην οδό Π. Ράλλη, στο ύψος της πλατείας Δαβάκη, με κατεύθυνση προς Πέραμα. Για τον λόγο αυτό, διακόπηκε για λίγη ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων από το σημείο της πλατείας Δαβάκη έως την οδό Ψυχάρη.
Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς.
Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση της Τροχαίας, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο στην οδό Π. Ράλλη, στο ύψος της πλατείας Δαβάκη, με κατεύθυνση προς Πέραμα. Για τον λόγο αυτό, διακόπηκε για λίγη ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων από το σημείο της πλατείας Δαβάκη έως την οδό Ψυχάρη.
Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς.
Το μεγάλο κόλπο στο Λούβρο: Πώς στήθηκε η κινηματογραφική διάρρηξη με λεία εννέα κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας μέσα σε 7 λεπτά
Φιντάν: Δεν δέχομαι τα 12 μίλια, δεν δέχεσαι τα 6 - Το ζήτημα του Αιγαίου δεν είναι άλυτο, μπορούμε να τα βρούμε
Φιρμάνι του σουλτάνου Αμπντούλ Μετζίτ Α’ «μίλησε» μετά από 170 χρόνια - Τι λέει για τη διπλωματική ιστορία του 19ου αιώνα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα