Πυρκαγιά σε όχημα στη Νίκαια - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Π. Ράλλη
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Πυρκαγιά Νίκαια

Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις 

Πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε όχημα στη Νίκαια προκάλεσε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση της Τροχαίας, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο στην οδό Π. Ράλλη, στο ύψος της πλατείας Δαβάκη, με κατεύθυνση προς Πέραμα. Για τον λόγο αυτό, διακόπηκε για λίγη ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων από το σημείο της πλατείας Δαβάκη έως την οδό Ψυχάρη.

Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς.

