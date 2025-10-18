Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο ομόφωνα επικύρωσε την απόφαση της Εκκλησίας Κύπρου για τον πρώην Πάφου
Ο μητροπολίτης πρώην Πάφου παρουσιάστηκε ενώπιον της Αγίας και Ιεράς Σύνοδου, όπου του ετέθησαν ερωτήματα για τις αποδιδόμενες σε αυτόν κατηγορίες
Η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου επικύρωσε ομοφώνως τη συνοδική απόφαση της Εκκλησίας της Κύπρου αναφορικά με τον μητροπολίτη πρώην Πάφου κ. Τυχικό, ο οποίος είχε καταθέσει έκκλητο προσφυγή.
Ο μητροπολίτης πρώην Πάφου παρουσιάστηκε ενώπιον της Αγίας και Ιεράς Σύνοδου, όπου του ετέθησαν ερωτήματα για τις αποδιδόμενες σε αυτόν κατηγορίες.
Κατά την εξέταση του φακέλου του θέματος, διαπιστώθηκαν μεν παραλείψεις κατά την εκδίκαση της υποθέσεώς του από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κύπρου ως προς τις προβλέψεις του Καταστατικού Χάρτου, όμως όλα τα μέλη της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Φαναρίου έκριναν επί της ουσίας και επικύρωσαν ομοφώνως την συνοδική απόφαση της Εκκλησίας της Κύπρου.
«Συνεστήθη εν τέλει εις τον μητροπολίτην πρώην Πάφου να υπακούση εις τας αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας αυτού και τούτο διά το ίδιον αυτού πνευματικόν συμφέρον και διά την ειρήνην και ενότητα της Εκκλησίας» αναφέρεται σε ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Ο πρώην Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός κατηγορήθηκε από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κύπρου για διάφορα σοβαρά «παραπτώματα» ως προς τη λειτουργία του ως επίσκοπος.
Οι βασικές κατηγορίες που του αποδίδονται περιλαμβάνουν:
Υποστήριξη αποτειχισμένων κληρικών
Του καταλογίζεται ότι υποστήριζε κληρικούς που έχουν αποτειχιστεί (δηλαδή δεν μνημονεύουν τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου και τον Οικουμενικό Πατριάρχη) και δεν αναγνώριζε τους όρους μνημόνευσης της Εκκλησίας της Κύπρου.
Άρνηση αναγνώρισης ορθόδοξων πιστοποιητικών & αποδοχή “αναβαπτίσεων”
Του καταλογίζεται ότι αρνείτο να αποδεχθεί πιστοποιητικά μυστηρίου του Χρίσματος που εκδόθηκαν από άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες, και επιμένει κάποιες φορές στην αναβαπτίση (επαναβάπτιση) ανθρώπων που πριν είχαν ήδη βαπτισθεί ως Ορθόδοξοι.
Μη τέλεση μεικτών γάμων / παρεμπόδιση γάμων
Του αποδίδεται ότι παρεμπόδιζε ή έθετε προσκόμματα στην τέλεση μεικτών γάμων (μεταξύ Ορθόδοξων και άλλων δόγματων) και απαιτούσε επαναβάπτιση σε περιπτώσεις όπου αυτή θεωρούνταν αχρείαστη.
Εγκαινίαση παρεκκλησίου στο όνομα μη αναγνωρισμένου «αγίου»
Του καταλογίζεται ότι συνέβαλε στην εγκαίνιση εκκλησίας ή παρεκκλησίου στο όνομα προσώπου που δεν έχει αναγνωριστεί ως άγιος από την Ορθόδοξη Εκκλησία.
Διοικητική ανεπάρκεια / παραλείψεις
Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου ανέφερε ότι οι κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν συμπεριλάμβαναν σοβαρή διοικητική ανεπάρκεια
Με βάση αυτές τις κατηγορίες, η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε να κηρύξει έκπτωτο τον Τυχικό από τον θρόνο της Μητρόπολης Πάφου — δηλαδή να τον αποπέμψει από το αξίωμα του μητροπολίτη Πάφου.
