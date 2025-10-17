Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.
Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πότε βγαίνουν στο MyCar της ΑΑΔΕ - Τι ισχύει για τα πρόστιμα
Η καταληκτική ημερομηνία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας παραμένει στις 31 Δεκεμβρίου
Λίγες ημέρες απομένουν για την έναρξη της ανάρτησης των τελών κυκλοφορίας για το 2026 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «MyCar» της ΑΑΔΕ, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να ξεκινήσει έως 31 Οκτωβρίου.
Οι ιδιοκτήτες οχημάτων καλούνται να ενημερωθούν και να προβούν στην πληρωμή των τελών κυκλοφορίας εντός της προθεσμίας, 31 Δεκεμβρίου (χωρίς παρατάσεις), καθώς φέτος υπάρχει σημαντική αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των προστίμων σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής.
Συγκεκριμένα, τα πρόστιμα για εκπρόθεσμη πληρωμή υπολογίζονται κλιμακωτά: 25% αν πληρωθούν μέσα στον Ιανουάριο, 50% τον Φεβρουάριο και 100% από τον Μάρτιο και μετά. Το ελάχιστο πρόστιμο είναι 30 ευρώ. Για τέλη 100 ευρώ, ο οδηγός πληρώνει 125 ευρώ αν εξοφλήσει τον Ιανουάριο, 150 ευρώ τον Φεβρουάριο και 200 ευρώ από τον Μάρτιο και μετά.
Πριν προχωρήσουν σε πληρωμή ή δήλωση ακινησίας, οι οδηγοί πρέπει να γνωρίζουν τρία βασικά σημεία.
Πρώτον, τα τέλη κάθε έτους επιβαρύνουν τον κάτοχο του οχήματος όπως εμφανίζεται στο μητρώο της ΑΑΔΕ την 1η Ιανουαρίου.
Δεύτερον, σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας εκδίδονται ειδοποιητήρια για όλους τους συνιδιοκτήτες, αλλά η πληρωμή από έναν καλύπτει όλους· αν δεν πληρωθούν, όλοι είναι συνυπόχρεοι για το σύνολο.
Τρίτον, όσοι θέλουν να αποφύγουν τα τέλη, μπορούν να θέσουν το όχημά τους σε ακινησία έως το τέλος του χρόνου, ηλεκτρονικά μέσω του myCAR. Αν όμως δηλώσουν ακινησία και εντοπιστούν να κυκλοφορούν, επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 ευρώ, 30.000 ευρώ σε περίπτωση υποτροπής και αφαίρεση διπλώματος για τρία χρόνια.
