Νέο Webinar από την OsteoStrong: Η εμμηνόπαυση δεν είναι το τέλος μιας εποχής -είναι η αρχή μιας νέας ισορροπίας

Στην OsteoStrong πιστεύουμε ότι η γυναικεία υγεία και ευεξία δεν είναι απλώς έννοιες, αλλά καθημερινές επιλογές που μπορούν να μεταμορφώσουν τη ζωή μας.



Την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου στις 18:00, στο κέντρο μας στη Χατζηγιάννη Μέξη 5, έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε την Ελεάνα Παπαχαραλάμπους – Στρατηγικό Σύμβουλο Μακροβιότητας, Επιχειρηματία Βιοτεχνολογίας και Ειδικό στην Υγειονομική Περίθαλψη και την Υγιή Γήρανση.



Το workshop αυτό αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να ανοίξουμε τη συζήτηση για την εμμηνόπαυση με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και πρακτικές συμβουλές.



Επιπλέον θα έχουμε την τιμή να μας μιλήσει η κα Στρατοπούλου Μαριλένα, CEO της ΜΚΟ STOHOS HELLAS η οποία θα μας μιλήσει σχετικά με την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού.



Το workshop θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία στο κέντρο OsteoStrong Athens αλλά θα μεταδοθεί και διαδικτυακά, ώστε να μπορούν να το παρακολουθήσουν γυναίκες από όλη την Ελλάδα.



Κλείστε τη θέση σας ΕΔΩ για να παρακολουθήσετε το workshop δια ζώσης

Κλείστε τη θέση σας ΕΔΩ για να παρακολουθήσετε το workshop διαδικτυακά



Λίγα λόγια για την εισηγήτρια



Η Ελεάνα Παπαχαραλάμπους είναι Στρατηγικός Σύμβουλος Μακροβιότητας, Επιχειρηματίας Βιοτεχνολογίας και Ειδικός στην Υγειονομική Περίθαλψη και την Υγιή Γήρανση.



Οραματίστρια στον χώρο της υγείας και της μακροβιότητας, συνδυάζει επιστημονική γνώση, επιχειρηματική διορατικότητα και εμπειρία ευεξίας για να σχεδιάζει στρατηγικές που προάγουν την υγιή γήρανση και την κυτταρική αναζωογόνηση. Με ισχυρό υπόβαθρο στη βιοτεχνολογία και πολυετή εμπειρία στην ευεξία, προσφέρει καινοτόμες λύσεις που γεφυρώνουν την επιστήμη με την καθημερινή φροντίδα υγείας.



Τι θα συζητηθεί στο workshop:



Για χρόνια, η εμμηνόπαυση αντιμετωπιζόταν ως ένα αμήχανο στάδιο, γεμάτο σιωπή και παρανοήσεις. Σήμερα, όμως, οι γυναίκες διεκδικούν ενημέρωση, φροντίδα και φωνή. Η επιστήμη εξελίσσεται, η κοινωνία αφυπνίζεται και η συζήτηση γύρω από την εμμηνόπαυση αποκτά επιτέλους τον χώρο που της αξίζει.



Η Ελεάνα Παπαχαραλάμπους σύμβουλος με εξειδίκευση στην προληπτική και αναγεννητική ιατρική, απαντά στις δέκα πιο συχνές ερωτήσεις που δέχεται από γυναίκες σε αυτή τη μεταβατική φάση. Με επιστημονική έρευνα, ακρίβεια και ανθρώπινη προσέγγιση, φωτίζει τις αλλαγές, καταρρίπτει μύθους και προσφέρει πρακτικές λύσεις για μια ζωή με ποιότητα, αυτοπεποίθηση και ισορροπία,απαντά στις δέκα πιο συχνές ερωτήσεις που δέχεται από γυναίκες στην περιεμμηνοπαυσιακή και εμμηνοπαυσιακή φάση, με στόχο την ενημέρωση και την ενδυνάμωση.



Γατί αραιώνουν τα μαλλιά μου;



Η μείωση των οιστρογόνων επηρεάζει τον κύκλο ζωής της τρίχας. Κάποιες γυναίκες παρατηρούν τριχόπτωση ή αλλαγή στην υφή των μαλλιών, ενώ άλλες βλέπουν βελτίωση. Η αντίδραση είναι ατομική και εξαρτάται από γενετικούς και ορμονικούς παράγοντες.



Τι είναι η “ομίχλη εγκεφάλου”;



Ξεχνάς λέξεις, χάνεις τον ειρμό σου, δεν θυμάσαι διαδρομές; Αυτά είναι συμπτώματα της λεγόμενης “brain fog”, που σχετίζεται με τις ορμονικές μεταβολές και μπορεί να επηρεάσει την αυτοπεποίθηση. Είναι συχνό και συνήθως προσωρινό.



Είναι αναπόφευκτη η αύξηση βάρους;



Η απώλεια οιστρογόνων αλλάζει την κατανομή του λίπους, με έμφαση στην κοιλιακή περιοχή. Η ηλικία επιβραδύνει τον μεταβολισμό, ενώ η HRT μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση της κατανομής, όχι όμως στην καύση θερμίδων.



Γιατί νιώθω τόσο κουρασμένη;



Η κόπωση μπορεί να οφείλεται σε διαταραχές ύπνου, εξάψεις, άγχος ή συχνή νυχτερινή ούρηση. Η ποιότητα του ύπνου επηρεάζεται σημαντικά και η αποκατάστασή της είναι βασική για την ενέργεια και την ψυχική ισορροπία.



Γιατί μειώθηκε η σεξουαλική μου επιθυμία;



Η πτώση των οιστρογόνων και της τεστοστερόνης, η κολπική ξηρότητα και η ψυχολογική πίεση επηρεάζουν τη λίμπιντο. Η σεξουαλικότητα στην εμμηνόπαυση είναι πολυπαραγοντική και απαιτεί εξατομικευμένη προσέγγιση.



Γιατί πονάνε οι αρθρώσεις μου;



Οι ορμονικές αλλαγές μειώνουν τη φυσική “λίπανση” των αρθρώσεων, προκαλώντας δυσκαμψία και φλεγμονές. Συχνά εμφανίζονται πόνους σε γόνατα, ώμους και πέλματα.



Τι είναι οι εξάψεις;



Απότομη αίσθηση θερμότητας, κυρίως στο πάνω μέρος του σώματος, λόγω διαταραχής στη θερμορύθμιση του εγκεφάλου. Μπορεί να συνοδεύονται από εφίδρωση ή ψύχρα και να εμφανίζονται συχνά ή σποραδικά.



Γιατί νιώθω άγχος;



Η πτώση της προγεστερόνης και των οιστρογόνων επηρεάζει τη σεροτονίνη και τη ντοπαμίνη, οδηγώντας σε αυξημένο άγχος. Πολλές γυναίκες βιώνουν άγχος για πρώτη φορά στην περιεμμηνόπαυση.



Μπορεί η HRT η Βιο-Ταυτόσημη Θεραπεία να βοηθήσει;



Η ορμονική η Βιο -θεραπεία υποκατάστασης μπορεί να μειώσει τα συμπτώματα και να προσφέρει προστασία σε οστά, καρδιά και ψυχική υγεία. Δεν είναι κατάλληλη για όλες, αλλά αξίζει να συζητηθεί με εξειδικευμένο γιατρό.



Πότε πρέπει να ζητήσω βοήθεια;



Όταν τα συμπτώματα επηρεάζουν την καθημερινότητα, την εργασία ή τις σχέσεις, είναι σημαντικό να απευθυνθείς σε ειδικό. Η εμμηνόπαυση δεν είναι κάτι που πρέπει να “αντέξεις”—είναι κάτι που μπορείς να διαχειριστείς με γνώση και υποστήριξη.



Η εμμηνόπαυση δεν είναι παύση—είναι μετάβαση.



Σε μια εποχή που η ενημέρωση και η αυτοφροντίδα αποκτούν κεντρικό ρόλο, η εμμηνόπαυση αξίζει να αντιμετωπίζεται με γνώση, σεβασμό και φροντίδα. Δεν είναι το τέλος της θηλυκότητας, αλλά η αρχή μιας νέας ισορροπίας, όπου η γυναίκα επαναπροσδιορίζει τη σχέση με το σώμα, την ψυχή και την καθημερινότητά της.



Όπως τονίζει η Ελεάνα Παπαχαραλάμπους: «Η εμμηνόπαυση δεν είναι κάτι που πρέπει να φοβόμαστε—είναι κάτι που μπορούμε να κατανοήσουμε, να αγκαλιάσουμε και να ζήσουμε με αξιοπρέπεια και δύναμη».



Η γνώση είναι δύναμη. Και η φροντίδα του εαυτού είναι η πιο ουσιαστική μορφή εξέλιξης.



Τα οφέλη των υπηρεσιών της OsteoStrong για τις προ και περι-εμμηνοπαυσιακές γυναίκες



Οι υπηρεσίες στα κέντρα της OsteoStrong προσφέρουν ουσιαστική υποστήριξη στις γυναίκες που βρίσκονται πριν ή κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης, μέσα:



• Αύξηση οστικής πυκνότητας καθώς συμβάλλει στην πρόληψη της οστεοπενίας και της οστεοπόρωσης.

• Ενδυνάμωση μυών και αρθρώσεων γιατί μειώνει τον πόνο και βελτιώνει τη λειτουργικότητα.

• Καλύτερη στάση και ισορροπία αφού περιορίζει τον κίνδυνο πτώσεων και τραυματισμών.

• Μείωση στρες και κόπωσης επειδή βελτιώνει την ποιότητα ύπνου και την καθημερινή ενέργεια.

• Ενίσχυση αυτοπεποίθησης γιατί υποστηρίζει τη σωματική και ψυχική ισορροπία σε μια απαιτητική περίοδο αλλαγών.



Στην OsteoStrong στηρίζουμε κάθε γυναίκα σε όλα τα στάδια της ζωής της, με μια επιστημονικά τεκμηριωμένη μέθοδο που βελτιώνει τη δύναμη, την οστική υγεία και την ποιότητα ζωής.



Η OsteoStrong®έχει 4 κέντρα στη χώρα μας:

• Γλυφάδα (Γρ. Λαμπράκη 34, τηλ: 210 9647906)

• Αθήνα (Περιοχή Χίλτον, Χατζηγιάννη Μέξη 5, τηλ: 21 0729 8209)

• Μαρούσι (Γράμμου 73 τηλ: 2106179265)

• Θεσσαλονίκη (Εμπορικό κέντρο Πλατεία, Τσιμισκή 43, τηλ: 231 046 7490)



Κλείστε τη δική σας δοκιμαστική συνεδρία, να γνωρίσετε από κοντά τη μέθοδο OsteoStrong και να ανακαλύψετε πώς μπορείτε να επενδύσετε στην υγεία σας σήμερα.