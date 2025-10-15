Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Ηράκλειο: Μαθητές επιχείρησαν αγοραπωλησία αεροβόλου όπλου μέσα σε σχολείο
Σύμφωνα με πληροφορίες, το όπλο είχε αγοραστεί από γονέα για το παιδί του, το οποίο στη συνέχεια επιχείρησε να το πουλήσει σε συμμαθητή του έναντι 30 ευρώ
Ανησυχία προκαλεί το περιστατικό που σημειώθηκε σε Λύκειο του Ηρακλείου, όταν μαθητές συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω την ώρα που επιχειρούσαν αγοραπωλησία αεροβόλου όπλου μέσα στον χώρο του σχολείου.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, η κίνηση των μαθητών έγινε άμεσα αντιληπτή από εκπαιδευτικούς, γεγονός που οδήγησε στη δια παντός αποβολή τους από τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το όπλο είχε αγοραστεί από γονέα για το παιδί του, το οποίο στη συνέχεια επιχείρησε να το πουλήσει σε συμμαθητή του έναντι 30 ευρώ. Οι μαθητές πιάστηκαν στα «πράσα» την ώρα που διαπραγματεύονταν την αγοραπωλησία.
Μιλώντας στην ΚΡΗΤΗ TV, ο πατέρας του μαθητή που ήθελε να αγοράσει το όπλο περιέγραψε το περιστατικό, αποκαλύπτοντας πως στο συμβάν ενεπλάκη και τρίτος μαθητής, ο οποίος φέρεται να κρατούσε τον γεμιστήρα. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στην τσάντα του τρίτου μαθητή βρέθηκε και δεύτερο, μικρό αεροβόλο όπλο.
Το σοβαρό περιστατικό προκάλεσε άμεση αντίδραση από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και την Περιφερειακή Εκπαίδευση Κρήτης, ενώ αποφασίστηκε η οριστική απομάκρυνση των τριών μαθητών από το σχολικό συγκρότημα.
