Νέα διάσωση 94 παράνομων μεταναστών κοντά σε Γαύδο και Ιεράπετρα
Οι μετανάστες επέβαιναν σε λέμβο και διασώθηκαν από σκάφη της Frontex
Στη διάσωση 94 παράνομων μεταναστών προχώρησαν το πρωί της Τετάρτης (15/10) σκάφη της Frontex υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, νωρίς σήμερα το πρωί, πλοίο της FRONTEX εντόπισε 67 μετανάστες, μεταξύ των οποίων μία έγκυος γυναίκα και δύο παιδιά στην περιοχή Καραβέ της Γαύδου και τους μετέφερε με ασφάλεια στο λιμάνι του νησιού, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τις αρμόδιες αρχές.
Το απόγευμα αναμένεται να μεταφερθούν στην Παλαιόχωρα και από εκεί, με λεωφορεία στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων.
Λίγες ώρες αργότερα, 27 παράνομοι μετανάστες εντοπίστηκαν περίπου 26 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν σε ασφαλή λιμάνια της περιοχής, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες και οι περιπολίες για τον εντοπισμό τυχόν άλλων μεταναστών.
Στη συνέχεια αναμένεται να μεταφερθούν στο Ηράκλειο για τις διαδικασία της ταυτοποίησης και προώθησής τους σε δομή της ηπειρωτικής χώρας.
