Η bwin προσφέρει στο Χατζηπατέρειο Ίδρυμα το Kinems, ένα καινοτόμο εργαλείο μάθησης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
Κίνηση στους δρόμους: Δύσκολος ο Κηφισός, πάνω από 30' οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Κίνηση στους δρόμους: Δύσκολος ο Κηφισός, πάνω από 30' οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής το πρωί της Τετάρτης με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό και στην Αττική Οδό όπου νωρίτερα σημειώθηκε τροχαίο μετά τον κόμβο Παιανίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Στον Κηφισό στην κάθοδο οι οδηγοί δυσκολεύονται από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Αιγάλεω και στην άνοδο από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.
Αυξημένη κίνηση στον Καρέα προς Κατεχάκη, στην παραλιακή προς το λιμάνι του Πειραιά, στην Ηλιουπόλεως προς το κέντρο της ΑΘήνας καθώς και σε Κηφισιάς και Κατεχάκη.
Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10΄-15΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισιάς και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Στον Κηφισό στην κάθοδο οι οδηγοί δυσκολεύονται από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Αιγάλεω και στην άνοδο από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.
Αυξημένη κίνηση στον Καρέα προς Κατεχάκη, στην παραλιακή προς το λιμάνι του Πειραιά, στην Ηλιουπόλεως προς το κέντρο της ΑΘήνας καθώς και σε Κηφισιάς και Κατεχάκη.
Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10΄-15΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισιάς και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10΄-15΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 15, 2025
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/q7s259wLgY
Ειδήσεις σήμερα:
Το τηλεφώνημα που «ξεκλειδώνει» ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός των φόνων στη Φοινικούντα
Δημόσιες εκτελέσεις από τη Χαμάς μετά την υπογραφή της συμφωνίας για τη Γάζα - Στόχος οι «συνεργάτες του Ισραήλ»
Τέλος εποχής για το MTV: Η ιστορία του μουσικού καναλιού - φαινόμενο και τα πιο δημοφιλή βίντεο κλιπ όλων των εποχών
Το τηλεφώνημα που «ξεκλειδώνει» ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός των φόνων στη Φοινικούντα
Δημόσιες εκτελέσεις από τη Χαμάς μετά την υπογραφή της συμφωνίας για τη Γάζα - Στόχος οι «συνεργάτες του Ισραήλ»
Τέλος εποχής για το MTV: Η ιστορία του μουσικού καναλιού - φαινόμενο και τα πιο δημοφιλή βίντεο κλιπ όλων των εποχών
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα