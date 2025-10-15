Κίνηση στους δρόμους: Δύσκολος ο Κηφισός, πάνω από 30' οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους Αττική Οδός

Κίνηση στους δρόμους: Δύσκολος ο Κηφισός, πάνω από 30' οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Κίνηση στους δρόμους: Δύσκολος ο Κηφισός, πάνω από 30' οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ
Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής το πρωί της Τετάρτης με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό και στην Αττική Οδό όπου νωρίτερα σημειώθηκε τροχαίο μετά τον κόμβο Παιανίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Στον Κηφισό στην κάθοδο οι οδηγοί δυσκολεύονται από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Αιγάλεω και στην άνοδο από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Αυξημένη κίνηση στον Καρέα προς Κατεχάκη, στην παραλιακή προς το λιμάνι του Πειραιά, στην Ηλιουπόλεως προς το κέντρο της ΑΘήνας καθώς και σε Κηφισιάς και Κατεχάκη.

Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10΄-15΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισιάς και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.


Ειδήσεις σήμερα:

Το τηλεφώνημα που «ξεκλειδώνει» ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός των φόνων στη Φοινικούντα

Δημόσιες εκτελέσεις από τη Χαμάς μετά την υπογραφή της συμφωνίας για τη Γάζα - Στόχος οι «συνεργάτες του Ισραήλ»

Τέλος εποχής για το MTV: Η ιστορία του μουσικού καναλιού - φαινόμενο και τα πιο δημοφιλή βίντεο κλιπ όλων των εποχών
UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης