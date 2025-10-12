H bwin, ένα από τα πιο ιστορικά στοιχηματικά brands παγκοσμίως, περήφανα παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια «28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι», γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο μία πορεία τριών δεκαετιών πρωτοπορίας και συνέπειας στον κόσμο του online betting & gaming.
Θεσσαλονίκη: Επίθεση με μαχαίρι σε 22χρονο Σύρο στο κέντρο
Τραυματίστηκε στον μηρό και διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου»
Αιματηρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Κυριακής (12/10) στην οδό Καραολή και Δημητρίου, κοντά στη Βαρδάρη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ένας 22χρονος Σύρος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από τρεις ομοεθνείς του.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 22χρονος τραυματίστηκε στον μηρό και διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».
Οι δράστες της επίθεσης διέφυγαν και αναζητούνται από την Αστυνομία.
Οι δράστες της επίθεσης διέφυγαν και αναζητούνται από την Αστυνομία.
