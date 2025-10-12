Θεσσαλονίκη: Επίθεση με μαχαίρι σε 22χρονο Σύρο στο κέντρο
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Επίθεση με μαχαίρι Συρία

Θεσσαλονίκη: Επίθεση με μαχαίρι σε 22χρονο Σύρο στο κέντρο

Τραυματίστηκε στον μηρό και διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου»

Θεσσαλονίκη: Επίθεση με μαχαίρι σε 22χρονο Σύρο στο κέντρο
Αιματηρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Κυριακής (12/10) στην οδό Καραολή και Δημητρίου, κοντά στη Βαρδάρη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν  ένας 22χρονος Σύρος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από τρεις ομοεθνείς του.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 22χρονος τραυματίστηκε στον μηρό και διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

Οι δράστες της επίθεσης διέφυγαν και αναζητούνται από την Αστυνομία.

