Τροχαίο με παράσυρση πεζής στη Λεωφόρο Μεσογείων - Μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο

Ένα πολυτελές όχημα το οποίο οδηγούσε νεαρός υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες χτύπησε την 64χρονη γυναίκα και την τραυμάτισε σοβαρά
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της πλατείας Αγίας Παρασκευής, στο ρεύμα προς Μαραθώνα.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο σημείο σημειώθηκε παράσυρση πεζής, με αποτέλεσμα να προκληθούν δυσκολίες στην κυκλοφορία των οχημάτων.
Στο σημείο έσπευσαν δύο περιπολικά της Τροχαίας που για λίγη ώρα διέκοψαν την κυκλοφορία στη δεξιά λωρίδα καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τη γυναίκα στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».
Στο σημείο έσπευσαν δύο περιπολικά της Τροχαίας που για λίγη ώρα διέκοψαν την κυκλοφορία στη δεξιά λωρίδα καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τη γυναίκα στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».
