Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Καιρός: Βροχές, βοριάδες και χαμηλές θερμοκρασίες σήμερα - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα
Καιρός: Βροχές, βοριάδες και χαμηλές θερμοκρασίες σήμερα - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα
Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα - Πού έβρεξε περισσότερο - Η πρόγνωση της ΕΜΥ μέχρι και το Σάββατο
Άστατος θα είναι ο καιρός και σήμερα με τις βροχές να συνεχίζονται σε αρκετές περιοχές της χώρας και τη θερμοκρασία να παραμένει κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα. Τοπικά ισχυρά φαινόμενα κυρίως σε Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα, ενώ σχεδόν θυελλώδεις βορειοδυτικοί άνεμοι στο Ιόνιο και ισχυροί στο Αιγαίο.
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Star και πρώην διευθυντή της ΕΜΥ, Θοδωρή Κολυδά, οι βροχές θα συνεχιστούν «με κατά κανόνα ομαλό και επωφελή χαρακτήρα και η θερμοκρασία παραμένει κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα, αλλά χωρίς ιδιαίτερη ψυχρή εισβολή. Το υδρολογικό έτος 2025–2026 ξεκινά με επαρκή υγρασία στα εδάφη και αισιόδοξες ενδείξεις για τα υπόγεια αποθέματα. Έναρξη φθινοπώρου «όπως πρέπει» — με βροχές που αναζωογονούν τη φύση και θερμοκρασίες που μας θυμίζουν ότι ο κύκλος του έτους επανέρχεται στην ισορροπία του».
Σύμφωνα με την μετεωρoλόγο της ΕΡΤ Νικολέτα Ζιακοπούλου, το χαμηλό θα αρχίσει να απομακρύνεται προς τα ανατολικά, ωστόσο οι βροχές θα επιμείνουν στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση, με ανέμους δυτικών-βορειοδυτικών διευθύνσεων έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.
Από Πέμπτη και Παρασκευή αναμένεται σημαντική βελτίωση του καιρού, με εξασθένηση των ανέμων, άνοδο της θερμοκρασίας και επιστροφή της ηλιοφάνειας, προμηνύοντας ένα καλό και ήπιο φθινοπωρινό Σαββατοκύριακο.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 13-14 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 8 έως 17-19, στη Θεσσαλία από 8 έως 19-21 βαθμούς, στην Ήπειρο από 8 έως 19 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 11 έως 19-22, στα Επτάνησα από 13 έως 18-19, στα περισσότερα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 15 έως 19-21 βαθμούς και στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα από 15 έως 23-24 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 μποφόρ αλλά στα νοτιότερα πελάγη θα επικρατήσουν δυτικοί άνεμοι με εντάσεις 5-6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ οι ριπές τους θα ξεπερνούν τοπικά τα 70km/h. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 6-7 μποφόρ και ριπές που θα ξεπερνούν τα 70km/h.
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Star και πρώην διευθυντή της ΕΜΥ, Θοδωρή Κολυδά, οι βροχές θα συνεχιστούν «με κατά κανόνα ομαλό και επωφελή χαρακτήρα και η θερμοκρασία παραμένει κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα, αλλά χωρίς ιδιαίτερη ψυχρή εισβολή. Το υδρολογικό έτος 2025–2026 ξεκινά με επαρκή υγρασία στα εδάφη και αισιόδοξες ενδείξεις για τα υπόγεια αποθέματα. Έναρξη φθινοπώρου «όπως πρέπει» — με βροχές που αναζωογονούν τη φύση και θερμοκρασίες που μας θυμίζουν ότι ο κύκλος του έτους επανέρχεται στην ισορροπία του».
"ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑΣ" ΣΥΝΕΧΕΙΑ...— Theodoros Kolydas (@KolydasT) October 6, 2025
✅Οι βροχές συνεχίζονται με κατά κανόνα ομαλό και επωφελή χαρακτήρα και η θερμοκρασία παραμένει κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα, αλλά χωρίς ιδιαίτερη ψυχρή εισβολή. Το υδρολογικό έτος 2025–2026 ξεκινά με επαρκή υγρασία στα εδάφη και αισιόδοξες ενδείξεις… pic.twitter.com/ffmDcwcbsS
Σύμφωνα με την μετεωρoλόγο της ΕΡΤ Νικολέτα Ζιακοπούλου, το χαμηλό θα αρχίσει να απομακρύνεται προς τα ανατολικά, ωστόσο οι βροχές θα επιμείνουν στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση, με ανέμους δυτικών-βορειοδυτικών διευθύνσεων έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.
Από Πέμπτη και Παρασκευή αναμένεται σημαντική βελτίωση του καιρού, με εξασθένηση των ανέμων, άνοδο της θερμοκρασίας και επιστροφή της ηλιοφάνειας, προμηνύοντας ένα καλό και ήπιο φθινοπωρινό Σαββατοκύριακο.
Πού έβρεξε περισσότεροΤα Επτάνησα, τα δυτικά ηπειρωτικά, η Θράκη και η Πελοπόννησος είναι οι περιοχές που έχει επηρεάσει περισσότερο η κακοκαιρία έως τις 22:00 το βράδυ της Δευτέρας 06/10. Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή του αθροιστικού υετού έως τις 22:00, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καθώς και οι 8 σταθμοί του δικτύου που κατέγραψαν τα μεγαλύτερα ύψη. Το μεγαλύτερο ύψος βροχής στη χώρα καταγράφηκε στον Πύργο Ηλείας και είναι ίσο με 71 χιλιοστά.
Ο καιρός σήμεραΣτα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με σχετική βελτίωση από το μεσημέρι, και εκ νέου ενίσχυση των φαινόμενων το βράδυ. Βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται επιπλέον στη Θράκη και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, με πιθανότητα για τοπικά έντονα φαινόμενα. Επίσης, βροχές και κατά τόπους καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα Επτάνησα, στη Δυτική Στερεά, στην Πελοπόννησο, στην ανατολική ηπειρωτική χώρα, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη. Τα φαινόμενα στην Κρήτη και πιθανώς πρόσκαιρα στις Σποράδες, θα είναι τοπικά έντονα. Παροδικές χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν σε ορεινά τμήματα της κεντρικής και βόρειας χώρας.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 13-14 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 8 έως 17-19, στη Θεσσαλία από 8 έως 19-21 βαθμούς, στην Ήπειρο από 8 έως 19 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 11 έως 19-22, στα Επτάνησα από 13 έως 18-19, στα περισσότερα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 15 έως 19-21 βαθμούς και στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα από 15 έως 23-24 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 μποφόρ αλλά στα νοτιότερα πελάγη θα επικρατήσουν δυτικοί άνεμοι με εντάσεις 5-6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ οι ριπές τους θα ξεπερνούν τοπικά τα 70km/h. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 6-7 μποφόρ και ριπές που θα ξεπερνούν τα 70km/h.
Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε βροχές κατά περιόδους, κυρίως μετά το μεσημέρι, οπότε υπάρχει μικρή πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20-21 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα παροδικών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ και πρόσκαιρα ισχυροί 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 17 με 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 21 βαθμούς και στα δυτικά και νότια τοπικά τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα στα πελάγη 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
Οι άνεμοι στο ανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα μεταβλητοί έως 3 με 4 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.
Ειδήσεις σήμερα:
Βαρομετρικό χαμηλό στην Ευρώπη: Για πολύ καιρό υποτιμήσαμε τον Πούτιν, λένε οι Γάλλοι, να ετοιμαζόμαστε για το χειρότερο σενάριο, προειδοποιούν οι Γερμανοί
Αλαβάνος: Ο Τσίπρας και άνθρωποι σαν κι αυτόν θα πρέπει να γονατίσουν σε έναν δεσπότη και να ζητήσουν «συγγνώμη»
Συγκλονιστική αποκάλυψη από την τραγουδίστρια Πένυ Σκάρου: Με βίασε πριν από τρία χρόνια ένας άντρας 70 χρονών και έμεινα έγκυος
Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα παροδικών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ και πρόσκαιρα ισχυροί 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς.
Ο καιρός την Τετάρτη 8 ΟκτωβρίουΝεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Βαθμιαία από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 17 με 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 21 βαθμούς και στα δυτικά και νότια τοπικά τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός την Πέμπτη 9 ΟκτωβρίουΣτα ανατολικά τμήματα της χώρας νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα στα πελάγη 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
Ο καιρός την Παρασκευή 9 ΟκτωβρίουΓενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στα δυτικά.
Οι άνεμοι στο ανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα μεταβλητοί έως 3 με 4 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.
Ο καιρός το Σάββατο 11 ΟκτωβρίουΓενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.
Ειδήσεις σήμερα:
Βαρομετρικό χαμηλό στην Ευρώπη: Για πολύ καιρό υποτιμήσαμε τον Πούτιν, λένε οι Γάλλοι, να ετοιμαζόμαστε για το χειρότερο σενάριο, προειδοποιούν οι Γερμανοί
Αλαβάνος: Ο Τσίπρας και άνθρωποι σαν κι αυτόν θα πρέπει να γονατίσουν σε έναν δεσπότη και να ζητήσουν «συγγνώμη»
Συγκλονιστική αποκάλυψη από την τραγουδίστρια Πένυ Σκάρου: Με βίασε πριν από τρία χρόνια ένας άντρας 70 χρονών και έμεινα έγκυος
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα