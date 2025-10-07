Καιρός: Βροχές, βοριάδες και χαμηλές θερμοκρασίες σήμερα - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Ο καιρός την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου

Ο καιρός την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου

Ο καιρός την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου

Ο καιρός το Σάββατο 11 Οκτωβρίου

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε βροχές κατά περιόδους, κυρίως μετά το μεσημέρι, οπότε υπάρχει μικρή πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20-21 βαθμούς.Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα παροδικών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ και πρόσκαιρα ισχυροί 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς.Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Βαθμιαία από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 17 με 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 21 βαθμούς και στα δυτικά και νότια τοπικά τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.Στα ανατολικά τμήματα της χώρας νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα στα πελάγη 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.Γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στα δυτικά.Οι άνεμοι στο ανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα μεταβλητοί έως 3 με 4 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.