Τροχαίο λόγω ομίχλης λίγο πριν τα διόδια Πολυμύλου - Από το ένα ρεύμα η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Κοζάνη

ΙΧ συγκρούστηκε με φορτηγό που πιθανόν είχε σταματήσει λίγο πριν τα διόδια, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί

Από το ένα ρεύμα διεξάγεται η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα προς Κοζάνη, μετά το τροχαίο ατύχημα που έγινε νωρίτερα, το απόγευμα, λίγο πριν τα διόδια Πολυμύλου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, γύρω στις 4:45 μμ, ΙΧ συγκρούστηκε με φορτηγό που πιθανόν είχε σταματήσει λίγο πριν τα διόδια, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Την ώρα εκείνη επικρατούσε στο σημείο πυκνή ομίχλη, η οποία συντέλεσε στη διακοπή της κυκλοφορίας.

Τον Απρίλιο, στο ίδιο περίπου σημείο φορτηγό συγκρούστηκε με δύο οχήματα, τα οποία πήραν φωτιά, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να βρουν τραγικό θάνατο.

