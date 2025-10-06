Τροχαίο λόγω ομίχλης λίγο πριν τα διόδια Πολυμύλου - Από το ένα ρεύμα η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Κοζάνη

Από το ένα ρεύμα διεξάγεται η κυκλοφορία στην, στο ρεύμα προς, μετά το τροχαίο ατύχημα που έγινε νωρίτερα, το απόγευμα, λίγο πριν τα διόδια Πολυμύλου.Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, γύρω στις 4:45 μμ, ΙΧ συγκρούστηκε με φορτηγό που πιθανόν είχε σταματήσει λίγο πριν τα διόδια, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Την ώρα εκείνη επικρατούσε στο σημείο πυκνή ομίχλη, η οποία συντέλεσε στη διακοπή της κυκλοφορίας.Τον Απρίλιο, στο ίδιο περίπου σημείο φορτηγό συγκρούστηκε με δύο οχήματα, τα οποία πήραν φωτιά, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να βρουν τραγικό θάνατο.