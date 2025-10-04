Καιρός: Μεγάλα ύψη βροχής το τελευταίο τετραήμερο στη χώρα - Επιμένουν τα φαινόμενα και την επόμενη εβδομάδα

Θερμοκρασία: Από 07 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Από αργά το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο οι βροχές θα ενταθούν ενώ θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Από το βράδυ και από τα δυτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν.Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 09 έως 24 βαθμούς Κελσίου.Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών μικρής διάρκειας.Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 και στην Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου.Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών μικρής διάρκειας.Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.Καιρός: Σχεδόν αίθριος.Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Από το βράδυ αυξημένες νεφώσεις.Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και το απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.