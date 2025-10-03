Κίνηση στους δρόμους τώρα live: Μποτιλιάρισμα τώρα στην κάθοδο του Κηφισού από πέντε τροχαία, ουρά χιλιομέτρων και στο Σκαραμαγκά
Κίνηση στους δρόμους τώρα live: Μποτιλιάρισμα τώρα στην κάθοδο του Κηφισού από πέντε τροχαία, ουρά χιλιομέτρων και στο Σκαραμαγκά

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους - Καλύτερη η εικόνα στην Αττική Οδό

Κίνηση στους δρόμους τώρα live: Μποτιλιάρισμα τώρα στην κάθοδο του Κηφισού από πέντε τροχαία, ουρά χιλιομέτρων και στο Σκαραμαγκά
Σημαντική ταλαιπωρία αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην κάθοδο του Κηφισού λόγω πέντε τροχαίων ατυχημάτων που έχουν συμβεί σήμερα το πρωί.

Η κίνηση ξεκινά από το ύψος της Κηφισιάς και συνεχίζεται έως και μετά τα ΚΤΕΛ

Αυξημένη κίνηση και σε Κηφισιάς και Μεσογείων, στην παραλιακή τόσο προς Πειραιά όσο και προς Γλυφάδα κατά τμήματα αλλά και στην άνοδο του Καρέα.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, με την Αρδηττού να είναι στο “κόκκινο” από το ύψος της Βουλιαγμένης μέχρι και το Μέγαρο Μουσικής.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην άνοδο της Λ. Συγγρού.

Στη Λ. Αθηνών, αυξημένη είναι η κίνηση από το Χαϊδάρι μέχρι και τον Σκαραμαγκά.

Στην Αττική Οδό η κίνηση παρουσιάζει καλύτερη εικόνα. 






