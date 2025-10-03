Κίνηση στους δρόμους τώρα live: Μποτιλιάρισμα τώρα στην κάθοδο του Κηφισού από πέντε τροχαία, ουρά χιλιομέτρων και στο Σκαραμαγκά

Εξασφαλίζουμε στα αγαπημένα μας ζωάκια μια άνετη καθημερινότητα σε κάθε φάση της ζωής τους και απολαμβάνουμε μαζί τους στιγμές χαράς και ηρεμίας.
Σημαντική ταλαιπωρία αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην κάθοδο του Κηφισού λόγω πέντε τροχαίων ατυχημάτων που έχουν συμβεί σήμερα το πρωί.
Η κίνηση ξεκινά από το ύψος της Κηφισιάς και συνεχίζεται έως και μετά τα ΚΤΕΛ
Αυξημένη κίνηση και σε Κηφισιάς και Μεσογείων, στην παραλιακή τόσο προς Πειραιά όσο και προς Γλυφάδα κατά τμήματα αλλά και στην άνοδο του Καρέα.
Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, με την Αρδηττού να είναι στο “κόκκινο” από το ύψος της Βουλιαγμένης μέχρι και το Μέγαρο Μουσικής.
Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην άνοδο της Λ. Συγγρού.
Στη Λ. Αθηνών, αυξημένη είναι η κίνηση από το Χαϊδάρι μέχρι και τον Σκαραμαγκά.
Στην Αττική Οδό η κίνηση παρουσιάζει καλύτερη εικόνα.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 5'-10' από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 3, 2025
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5'-10' από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
