Κλειστή η κάθοδος της Λεωφόρου Κηφισίας από Κατεχάκη έως Πανόρμου λόγο της πορείας για τη Γάζα
Κλειστή είναι λίγο μετά τις 22.00 η κάθοδος της Λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος της Κατεχάκη μέχρι στην Πανόρμου λόγω της πορείας για τη Γάζα.
Την ίδια ώρα, αυξημένη είναι η κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας, με τα περισσότερα προβλήματα να παρατηρούνται στη Βασ. Αμαλίας, στην Καλλιρρόης, στην άνοδο αλλά και την κάθοδο της Βασ. Σοφίας και στην Λεωφόρο Βασ. Κωνσταντίνου.
Ξυλοδαρμός γυναίκας δικηγόρου μέσα στο δικαστήριο: «Μου άστραψε χαστούκι και με γρονθοκόπησε»
Πλακιάς για Τέμπη: Είτε μας κοροϊδεύουν όσοι έλεγαν για λαθρεμπόριο ή και η Κοβέσι είναι μέσα στο κόλπο
Γέμισε κόσμο το Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς - Με καρό ζιπ κιλότ και παντόφλες στο στάδιο ο τραγουδιστής, δείτε βίντεο
