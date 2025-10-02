ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Κλειστή η κάθοδος της Λεωφόρου Κηφισίας από Κατεχάκη έως Πανόρμου λόγο της πορείας για τη Γάζα

ΕΛΛΑΔΑ
Κλειστή η κάθοδος της Λεωφόρου Κηφισίας από Κατεχάκη έως Πανόρμου λόγο της πορείας για τη Γάζα

Κλειστή είναι λίγο μετά τις 22.00 η κάθοδος της Λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος της Κατεχάκη μέχρι στην Πανόρμου λόγω της πορείας για τη Γάζα.

Την ίδια ώρα, αυξημένη είναι η κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας, με τα περισσότερα προβλήματα να παρατηρούνται στη Βασ. Αμαλίας, στην Καλλιρρόης, στην άνοδο αλλά και την κάθοδο της Βασ. Σοφίας και στην Λεωφόρο Βασ. Κωνσταντίνου.

