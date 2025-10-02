Με έχετε βγάλει ότι για ένα χιλιάρικο θα έκανα τέτοια πράγματα, λέει ο 31χρονος που συνελήφθη για τον ξυλοδαρμό οικογένειας στην Άνοιξη
Με έχετε βγάλει ότι για ένα χιλιάρικο θα έκανα τέτοια πράγματα, λέει ο 31χρονος που συνελήφθη για τον ξυλοδαρμό οικογένειας στην Άνοιξη
Εγώ είμαι έξω, ταλαιπωρήθηκα χωρίς λόγο, λέει ο 31χρονος που είχε συλληφθεί για την επίθεση
Άγρια επίθεση κατά οικογένειας έλαβε χώρα στην Άνοιξη, όπου δύο άτομα εισέβαλαν σε σπίτι «οπλισμένοι» με ρόπαλα και μαχαίρια. Αιτία φαίνεται πως ήταν τα χρωστούμενα ενοίκια ενώ συνελήφθη ο γιος του ιδιοκτήτη του σπιτιού.
«Από το 2021 (νοικιάζουν το σπίτι). Πάντοτε υπήρχαν οικονομικές ατασθαλίες, απλά το θέμα μου δεν ήταν οικονομικό, με έχετε βγάλει ότι για ένα χιλιάρικο τώρα θα έκανα εγώ τέτοια πράγματα που δεν θα έκανα γενικά τέτοια πράγματα στη ζωή μου. Είναι θέματα κοινής λογικής, αν είχα διαπράξει τα πράγματα που λένε θα ήμουν ελεύθερος;», είπε στο MEGA ο 31χρονος γιος του ιδιοκτήτη.
Σε ερώτηση για το αν επιτέθηκε ή του επιτέθηκαν απάντησε: «ε, αυτό σας λέω τώρα, δεν θα σας πω τι έγινε, δεν θα σας αναλύσω κάτι, αλλά θα σας πω μόνο αυτό, εγώ είμαι έξω, ταλαιπωρήθηκα χωρίς λόγο, τέλος πάντων δεν πειράζει. Αλλά η αλήθεια δεν βγαίνει πάντα στο φως; Εγώ είμαι έξω. Πάντα μιλάω με δεδομένα, γεγονότα ότι λέω μπορώ να το αποδεικνύω».
«Ήσασταν πάντα ευγενικοί;» ρώτησε η δημοσιογράφος για να πάρει την απάντηση: «έτσι έχω μεγαλώσει στη ζωή μου, δεν έχω μεγαλώσει διαφορετικά».
«Ο καθένας μπορεί να πει ότι δικαιολογία θέλει, το θέμα είναι ποια είναι η αλήθεια στο τέλος, εγώ εκεί στηρίζομαι», ανέφερε.
Από την επίθεση τραυματίστηκε ο 86χρονος πατέρας της οικογένειας, ενώ η 74χρονη σύζυγός του μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με κάταγμα. Παράλληλα, επίθεση δέχτηκε ο 44χρονος γιος τους ο οποίος τραυματίστηκε στο πρόσωπο από μαχαίρι, ενώ τον χτύπησαν και στα πόδια με ρόπαλο. Παρούσα στην επίθεση ήταν και η 35χρονη έγκυος σύζυγός του η οποία δεν τραυματίστηκε.
«Εμείς τα έχουμε καταθέσει όλα, τα έχουν πάρει οι αστυνομικοί όλα. Αυτή τη στιγμή η μάνα μου είναι με σπασμένο ισχίο στο νοσοκομείο», είχε πει στο MEGA θύμα της επίθεσης. Υποστήριξε πως χτύπησαν τη μητέρα του: «την τράβηξε και την έσυρε στα σκαλοπάτια». «Θα μας σκότωναν, έτοιμοι ήταν, με μαχαίρι ο ένας», ανέφερε.
«Από το 2021 (νοικιάζουν το σπίτι). Πάντοτε υπήρχαν οικονομικές ατασθαλίες, απλά το θέμα μου δεν ήταν οικονομικό, με έχετε βγάλει ότι για ένα χιλιάρικο τώρα θα έκανα εγώ τέτοια πράγματα που δεν θα έκανα γενικά τέτοια πράγματα στη ζωή μου. Είναι θέματα κοινής λογικής, αν είχα διαπράξει τα πράγματα που λένε θα ήμουν ελεύθερος;», είπε στο MEGA ο 31χρονος γιος του ιδιοκτήτη.
Σε ερώτηση για το αν επιτέθηκε ή του επιτέθηκαν απάντησε: «ε, αυτό σας λέω τώρα, δεν θα σας πω τι έγινε, δεν θα σας αναλύσω κάτι, αλλά θα σας πω μόνο αυτό, εγώ είμαι έξω, ταλαιπωρήθηκα χωρίς λόγο, τέλος πάντων δεν πειράζει. Αλλά η αλήθεια δεν βγαίνει πάντα στο φως; Εγώ είμαι έξω. Πάντα μιλάω με δεδομένα, γεγονότα ότι λέω μπορώ να το αποδεικνύω».
«Ο καθένας μπορεί να πει ότι δικαιολογία θέλει, το θέμα είναι ποια είναι η αλήθεια στο τέλος, εγώ εκεί στηρίζομαι», ανέφερε.
Από την επίθεση τραυματίστηκε ο 86χρονος πατέρας της οικογένειας, ενώ η 74χρονη σύζυγός του μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με κάταγμα. Παράλληλα, επίθεση δέχτηκε ο 44χρονος γιος τους ο οποίος τραυματίστηκε στο πρόσωπο από μαχαίρι, ενώ τον χτύπησαν και στα πόδια με ρόπαλο. Παρούσα στην επίθεση ήταν και η 35χρονη έγκυος σύζυγός του η οποία δεν τραυματίστηκε.
«Θα μας σκότωναν»
«Εμείς τα έχουμε καταθέσει όλα, τα έχουν πάρει οι αστυνομικοί όλα. Αυτή τη στιγμή η μάνα μου είναι με σπασμένο ισχίο στο νοσοκομείο», είχε πει στο MEGA θύμα της επίθεσης. Υποστήριξε πως χτύπησαν τη μητέρα του: «την τράβηξε και την έσυρε στα σκαλοπάτια». «Θα μας σκότωναν, έτοιμοι ήταν, με μαχαίρι ο ένας», ανέφερε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα