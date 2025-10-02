ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Κλειστή η κάθοδος της Λεωφόρου Κηφισίας από Κατεχάκη έως Πανόρμου λόγο της πορείας για τη Γάζα

Με έχετε βγάλει ότι για ένα χιλιάρικο θα έκανα τέτοια πράγματα, λέει ο 31χρονος που συνελήφθη για τον ξυλοδαρμό οικογένειας στην Άνοιξη
ΕΛΛΑΔΑ
Επίθεση Άνοιξη Οικογένεια Ξυλοδαρμός

Με έχετε βγάλει ότι για ένα χιλιάρικο θα έκανα τέτοια πράγματα, λέει ο 31χρονος που συνελήφθη για τον ξυλοδαρμό οικογένειας στην Άνοιξη

Εγώ είμαι έξω, ταλαιπωρήθηκα χωρίς λόγο, λέει ο 31χρονος που είχε συλληφθεί για την επίθεση

Με έχετε βγάλει ότι για ένα χιλιάρικο θα έκανα τέτοια πράγματα, λέει ο 31χρονος που συνελήφθη για τον ξυλοδαρμό οικογένειας στην Άνοιξη
5 ΣΧΟΛΙΑ
Άγρια επίθεση κατά οικογένειας έλαβε χώρα στην Άνοιξη, όπου δύο άτομα εισέβαλαν σε σπίτι «οπλισμένοι» με ρόπαλα και μαχαίρια. Αιτία φαίνεται πως ήταν τα χρωστούμενα ενοίκια ενώ συνελήφθη ο γιος του ιδιοκτήτη του σπιτιού.

«Από το 2021 (νοικιάζουν το σπίτι). Πάντοτε υπήρχαν οικονομικές ατασθαλίες, απλά το θέμα μου δεν ήταν οικονομικό, με έχετε βγάλει ότι για ένα χιλιάρικο τώρα θα έκανα εγώ τέτοια πράγματα που δεν θα έκανα γενικά τέτοια πράγματα στη ζωή μου. Είναι θέματα κοινής λογικής, αν είχα διαπράξει τα πράγματα που λένε θα ήμουν ελεύθερος;», είπε στο MEGA ο 31χρονος γιος του ιδιοκτήτη.

Σε ερώτηση για το αν επιτέθηκε ή του επιτέθηκαν απάντησε: «ε, αυτό σας λέω τώρα, δεν θα σας πω τι έγινε, δεν θα σας αναλύσω κάτι, αλλά θα σας πω μόνο αυτό, εγώ είμαι έξω, ταλαιπωρήθηκα χωρίς λόγο, τέλος πάντων δεν πειράζει. Αλλά η αλήθεια δεν βγαίνει πάντα στο φως; Εγώ είμαι έξω. Πάντα μιλάω με δεδομένα, γεγονότα ότι λέω μπορώ να το αποδεικνύω».

«Ήσασταν πάντα ευγενικοί;» ρώτησε η δημοσιογράφος για να πάρει την απάντηση: «έτσι έχω μεγαλώσει στη ζωή μου, δεν έχω μεγαλώσει διαφορετικά».

«Ο καθένας μπορεί να πει ότι δικαιολογία θέλει, το θέμα είναι ποια είναι η αλήθεια στο τέλος, εγώ εκεί στηρίζομαι», ανέφερε.


«Θα μας σκότωναν» 

Από την επίθεση τραυματίστηκε ο 86χρονος πατέρας της οικογένειας, ενώ η 74χρονη σύζυγός του μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με κάταγμα. Παράλληλα, επίθεση δέχτηκε ο 44χρονος γιος τους ο οποίος τραυματίστηκε στο πρόσωπο από μαχαίρι, ενώ τον χτύπησαν και στα πόδια με ρόπαλο. Παρούσα στην επίθεση ήταν και η 35χρονη έγκυος σύζυγός του η οποία δεν τραυματίστηκε.

«Εμείς τα έχουμε καταθέσει όλα, τα έχουν πάρει οι αστυνομικοί όλα. Αυτή τη στιγμή η μάνα μου είναι με σπασμένο ισχίο στο νοσοκομείο», είχε πει στο MEGA θύμα της επίθεσης. Υποστήριξε πως χτύπησαν τη μητέρα του: «την τράβηξε και την έσυρε στα σκαλοπάτια». «Θα μας σκότωναν, έτοιμοι ήταν, με μαχαίρι ο ένας», ανέφερε.
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.

Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε μόλις 10 λεπτά

Ο πλέον τεχνολογικά προηγμένος ταχυφορτιστής στην Ελλάδα με συνολική ισχύ 480kW, προσφέρει ταυτόχρονη φόρτιση σε τρία διαφορετικά οχήματα, και διαθέτει δυναμική κατανομή ισχύος που προσαρμόζεται έξυπνα στις ανάγκες κάθε οχήματος.

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης