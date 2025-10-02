Με έχετε βγάλει ότι για ένα χιλιάρικο θα έκανα τέτοια πράγματα, λέει ο 31χρονος που συνελήφθη για τον ξυλοδαρμό οικογένειας στην Άνοιξη



«Θα μας σκότωναν»

Από την επίθεση

τραυματίστηκε ο 86χρονος πατέρας της οικογένειας, ενώ η 74χρονη σύζυγός του μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με κάταγμα. Παράλληλα, επίθεση δέχτηκε ο 44χρονος γιος τους ο οποίος τραυματίστηκε στο πρόσωπο από μαχαίρι, ενώ τον χτύπησαν και στα πόδια με ρόπαλο. Παρούσα στην επίθεση ήταν και η 35χρονη έγκυος σύζυγός του η οποία δεν τραυματίστηκε.

«Εμείς τα έχουμε καταθέσει όλα, τα έχουν πάρει οι αστυνομικοί όλα. Αυτή τη στιγμή η μάνα μου είναι με σπασμένο ισχίο στο νοσοκομείο», είχε πει στο MEGA θύμα της επίθεσης. Υποστήριξε πως χτύπησαν τη μητέρα του: «την τράβηξε και την έσυρε στα σκαλοπάτια». «Θα μας σκότωναν, έτοιμοι ήταν, με μαχαίρι ο ένας», ανέφερε.