Φεστιβάλ Σύγχρονου και Παραδοσιακών Χορών στο νησί του Ικάρου
Το ‘Ikaria Dance Festival’ έρχεται να γεφυρώσει την παράδοση με τον σύγχρονο πολιτισμό
Στην Ικαρία το νησί της μακροζωίας, όπου ο χορός και τα πανηγύρια δεν σταματούν ποτέ, ξεκίνησε φέτος ένα νέο φεστιβάλ χορού. Το ‘Ikaria Dance Festival’ έρχεται να γεφυρώσει την παράδοση με τον σύγχρονο πολιτισμό.
Από την πρώτη κιόλας χρονιά, το φεστιβάλ ανέδειξε καλλιτέχνες παγκόσμιας αναγνώρισης. Με παραστάσεις, σεμινάρια, προβολές ταινιών χορού, sound bath και ανοιχτές συζητήσεις, έτσι το 1ο Ikaria Dance Festival ήρθε για να γίνει θεσμός. Σε μια σκηνή πάνω στην θάλασσα, που φιλοξενείται στο Παλαιό Σχολείο του Γιαλισκαρίου, ντόπιοι και φιλοξενούμενοι θεατές απόλαυσαν τα πρωτότυπα έργα των: Κάλια Μαυροφτή, Παναγιώτη Τασούλη, Ηλία Μπαγέωργο (σε συνεργασία με ντόπιους μουσικούς: Ισίδωρος Πλυττάς, Γεράσιμος Φωτιάδης, Παντελής Δημητρόπουλος και Δανάη Εξαρχοπούλου), όπως και των μαθητών της τοπικής Σχολής χορού Αιώρησις. Το κοινό είχε την ευκαιρία να δει ταινίες χορού από τους Jingqui Guan, Bernard Brown, Χριστιάνα Κοσιάρη, Κατερίνα Φώτη, Μαριάννα Βαρβιάνη, Andy Xhuma, όπως και την ταινία των Seyhan Boztepe & Korhan Basaran σε συνεργασία με την Canakkale Bienal.
Το φεστιβάλ ξεκίνησε με σεμινάρια και μαθήματα Σύγχρονου Χορού από τους Γιώργο Wmirror, Ηλία Μπαγέωργο, Φωτεινή Καρδάκου και Μαριάννα Βαρβιάνη μαζί με σεμινάρια Ελληνικών Παραδοσιακών χορών από τον Αντώνη Παπάζογλου. Μέσα σε μια εβδομάδα οι διεθνείς συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το νησί και τον πολιτισμό του, μέσα από τοπικά πανηγύρια, εκδρομές στη φύση και γλέντια. ‘Ήταν μεγάλη μας τιμή να φιλοξενήσουμε φέτος μαθητές από τις άκρες του κόσμου, την Ελλάδα, Ισπανία, Αγγλία, Γερμανία, Αμερική και το Περού. Σε αυτή την εβδομάδα λάτρεις του χορού έγιναν φίλοι και συν-δημιουργοί, μοιράστηκαν γνώσεις, ιδρώτα, γέλια και χαμόγελα. ’ μας είπαν οι διοργανώτριες του φεστιβάλ και καλλιτεχνικές διευθύντριες Μ. Βαρβιάνη & Φ. Καρδάκου.
Το 2ο Ikaria Dance Festival είναι ήδη στα σκαριά, με μεγαλύτερο πρόγραμμα, μαθήματα για επαγγελματίες και ερασιτέχνες χορευτές, artistic residencies, και εμπλουτισμένο με νέες παραστάσεις. Από το τέλος Ιουνίου μέχρι τα μέσα Ιουλίου το Ikaria Dance Festival γίνεται ένας ακόμα λόγος να επισκεφθούμε το μαγικό νησί της Ικαρίας.
www.ikariadancefestival.com
Instagram: @ikaria_dance_festival
