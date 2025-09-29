Τραγωδία στην Αντίπαρο: Νεκρός 40χρονος, πατέρας δύο παιδιών, που καταπλακώθηκε από σκαπτικό μηχάνημα
Τραγωδία στην Αντίπαρο: Νεκρός 40χρονος, πατέρας δύο παιδιών, που καταπλακώθηκε από σκαπτικό μηχάνημα

Ο άτυχος άνδρας είχε μεταβεί στο σημείο για να επιβλέψει τις εργασίες 

Τραγωδία στην Αντίπαρο: Νεκρός 40χρονος, πατέρας δύο παιδιών, που καταπλακώθηκε από σκαπτικό μηχάνημα
Στο πένθος έχει βυθιστεί η κοινωνία της Αντιπάρου μετά το δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών μηχάνημα παρέσυρε τον άνδρα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Ο 40χρονος ντόπιος, πατέρας δύο αγοριών, είχε μεταβεί στο σημείο για να επιβλέψει τις εργασίες και κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, βρέθηκε κάτω από το σκαφτικό μηχάνημα.

Ο χειριστής του μηχανήματος είναι  ντόπιος ενώ οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί, ωστόσο ήταν ήδη αργά. Οι Αρχές προχώρησαν στη σχηματισμό δικογραφίας.

