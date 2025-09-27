Χαμόγελο του Παιδιού: Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης στη Δάφνη

Την Παρασκευή 26/09/2025, στις 15:00, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Δάφνης Αττικής η Ντανιέλα Μ., 16 ετών. Τοενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ανήλικης σήμερα, 27/09/2025, και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο. Η Ντανιέλα Μ. έχει ύψος 1,55 μ., ζυγίζει 45 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανοπράσινα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη μπλούζα, μαύρο παντελόνι και μαύρα αθλητικά παπούτσια με ρίγα στο πλάι.Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.