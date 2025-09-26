Βίντεο: Αλεπού έκανε την εμφάνισή της στον Άγιο Θωμά Αμαρουσίου
Η έλλειψη φυσικών πηγών λόγω ξηρασίας, αλλά και η αφθονία εύκολης τροφής στις πόλεις, οδηγούν τα άγρια ζώα πιο κοντά στον άνθρωπο

Φρίξος Δρακοντίδης
Μια αλεπού έκανε την εμφάνισή της το απόγευμα στον Άγιο Θωμά Αμαρουσίου, προκαλώντας έκπληξη στους κατοίκους που την είδαν να κινείται ανάμεσα σε σπίτια και δρόμους της περιοχής πριν χαθεί προς τον κοντινό λόφο.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παρόμοιων εμφανίσεων άγριων ζώων τα τελευταία χρόνια στην Αττική, από σκαντζόχοιρους μέχρι αγριογούρουνα, τα οποία αναζητούν τροφή και νερό μέσα στον αστικό ιστό.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι η έλλειψη φυσικών πηγών λόγω ξηρασίας, αλλά και η αφθονία εύκολης τροφής στις πόλεις, ιδίως από κάδους απορριμμάτων και υπολείμματα, οδηγούν τα άγρια ζώα πιο κοντά στον άνθρωπο.

Παράλληλα, η συνεχής επέκταση της δόμησης σε περιοχές που παλαιότερα ήταν δασικές έχει περιορίσει τον φυσικό τους χώρο, θολώνοντας τα όρια ανάμεσα σε φύση και πόλη.

Αν και οι αλεπούδες δεν θεωρούνται επικίνδυνες για τον άνθρωπο, οι ειδικοί συστήνουν στους πολίτες να αποφεύγουν την επαφή ή τη σίτισή τους, ώστε να μην εξοικειώνονται με την ανθρώπινη παρουσία και να μπορούν να επιστρέφουν απερίσπαστες στο φυσικό τους περιβάλλον.

