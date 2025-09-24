Tο βούλευμα για την 50χρονη που δολοφόνησε τον σύζυγό της με υδράργυρο στη Θεσσαλονίκη - Είχε αγοράσει 23 θερμόμετρα

Ο θάνατος και η εκταφή

Τι κατέθεσε προανακριτικά η 50χρονη για τα θερμόμετρα

Η έρευνα και οι αντιφάσεις

Η υπόθεση «μπήκε» στο αρχείο και «βγήκε» μετά από ένα τηλεφώνημα

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, διακριβώθηκε ότι, κατά το χρονικό διάστημα από την 25-06-2018 έως και την 14-07-2018, όντας νοσηλευόμενος ο 60χρονος, του χορηγήθηκαν τουλάχιστον πέντε φορές, μεγάλες ποσότητες(λοραζεπάμης). Για τη συγκεκριμένη ουσία διαβεβαιώθηκε η μη χορήγησή της από το νοσοκομείο, ενώ, όπως διαπιστώθηκε, οι μόνοι επισκέπτες ήταν η σύζυγός του και ο μεγάλος γιος του.Ο 60χρονος έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο στις 23 Ιουλίου του 2018, αφού η κατάσταση της υγείας του είχε παρουσιάσει βελτίωση, ωστόσο, τα ξημερώματα της 9ης Σεπτεμβρίου 2018 και ενώ βρισκόταν μαζί με τη σύζυγό του εντός της οικίας τους,και ο θάνατός του διαπιστώθηκε από ιατρό της κινητής μονάδας του Ε.Κ.Α.Β.. Ωστόσο, δεν επακολούθησε ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνηκαι τοξικολογικών εξετάσεων, αλλά ούτε και προανακριτική διερεύνηση του θανάτου, λόγω έκδοσης πιστοποιητικού θανάτου από ιδιώτη συνταξιούχο ιατρό, ο οποίος κλήθηκε από το διοριζόμενο γραφείο τελετών, με φερόμενη αιτία θανάτου «» και ακολούθησε ο ενταφιασμός του.Μόλις οι αστυνομικοί που χειρίζονταν την υπόθεση ενημερώθηκαν για τον θάνατο του 60χρονου, ενημέρωσαν την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και παραγγέλθηκε Προκαταρκτική Εξέταση για τις συνθήκες θανάτου, στο πλαίσιο της οποίας, τρεις μήνες αργότερα πραγματοποιήθηκε εκταφή της σορού του και διενεργήθηκε νεκροψία-νεκροτομή προς διαπίστωση της αιτίας θανάτου.Παράλληλα, ελήφθησαν και δείγματα για τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων προς ανίχνευση τοξικών ουσιών και βαρέων μετάλλων. Ωστόσο, το αποτέλεσμα της νεκροψίας-νεκροτομής ήταν ακαθόριστο όσον αφορά τη διακρίβωση της αιτίας θανάτου (λόγω προχωρημένης σήψης), ενώ σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων, ανιχνεύτηκαν αυξημένα επίπεδα υδραργύρου σε διάφορες συγκεντρώσεις.Αφού παραγγέλθηκαν συμπληρωματικές - διευκρινιστικές εκθέσεις ιατροδικαστικής και τοξικολογικής εξέτασης, διενεργήθηκε κατ’ οίκον έρευνα στο διαμέρισμα που διέμενε ο, μαζί με την οικογένειά του, στο πλαίσιο της οποίας κατασχέθηκαν ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής και πέντε συσκευές κινητών τηλεφώνων, τα οποία απεστάλησαν για εργαστηριακές εξετάσεις. Ανάμεσα στα ευρήματα της κατ’ οίκον έρευνας, ήταν καικαι σύνεργα, που φαίνεται ότι άνηκαν σε μέλος της οικογένειας, καθώς και δύο κυνηγετικά όπλα που ανήκαν στον θανόντα, χωρίς όμως να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία παράδοσής τους στην αρμόδια αρχή. Τόσο για τα όπλα όσο και για την ποσότητα ναρκωτικών ουσιών συνελήφθη η 50χρονη σύζυγος του θανόντα και εις βάρος της σχηματίστηκε σχετική δικογραφία με την οποία παραπέμφθηκε στο αυτόφωρο.Μετά τον θάνατο του συζύγου της, η 50χρονη όταν εξετάστηκε από τουςανασκεύασε μερικώς όσα είχε καταθέσει αρχικά και, σύμφωνα με πληροφορίες, παραδέχθηκε ότι η ίδια αγόρασε απότου Πανοράματος αρχικά τουλάχιστον έξι θερμόμετρα υδραργύρου, εκ των οποίων, το ένα το παρέδωσε στον σύζυγό της, ενώ νοσηλευόταν στο «Παπανικολάου», τα δε υπόλοιπα ισχυρίστηκε ότι τα έστειλε με δέμα στην αδερφή της στην Πολωνία.Μετά την πάροδο λίγων ημερών μετέβη σε φαρμακείο της Περαίας, αγοράζοντας, από τα οποία το ένα έδωσε στον σύζυγό της, ενώ τα υπόλοιπα ισχυρίσθηκε ότι και πάλι τα απέστειλε με δέμα στην Πολωνία.Επίσης, φέρεται να παραδέχθηκε ότι η ίδια μετέφερε στο νοσοκομείο, πλέον των θερμομέτρων, δύο σακούλες με αντιψυχωσικά φάρμακα, μεταξύ των οποίων και το. Οι αγορές και παραδόσεις των θερμομέτρων στο σύζυγό της, έλαβαν χώρα χρονικά πριν τον εντοπισμό του υδραργύρου στον δεξιό ακουστικό πόρο του ασθενούς.Η κατηγορούμενη αρνήθηκε στους αστυνομικούς ότι χορήγησε φάρμακα και υδράργυρο στον σύζυγό της.Από την έρευνα που διενήργησαν οι έμπειροι αστυνομικοί του τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής, διακριβώθηκε η αγορά τεσσάρων θερμομέτρων στις 4 Ιουλίου του 2018 και τεσσάρων θερμομέτρων και μιας σύριγγας δύο ημέρες αργότερα από φαρμακείο στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, διακριβώθηκε ότι ακόμα δεκαπέντε θερμόμετρα υδραργύρου είχαν αγοραστεί το καλοκαίρι του 2018 από φαρμακείο στην Περαία.Έχοντας αυτά τα στοιχεία στα χέρια τους, οι αστυνομικοί θεώρησαν ότι οι ισχυρισμοί της 50χρονης είχαν λογικά κενά καθώς έπεφτε σε, αφού ο ίδιος ο ασθενείς όταν εξετάστηκε από τους αστυνομικούς είχε δηλώσει ότι δεν είχε οποιοδήποτε θερμόμετρο και. Επιπλέον, χρειάστηκε να περάσουν 2,5 χρόνια από τον θάνατο του 50χρονου, προκειμένου η κατηγορουμένη να αναφέρει στους αστυνομικούς για τα θερμόμετρα υδραργύρου, παρόλο που γνώριζε για το γεγονός ανεύρεσης υδραργύρου στον σύζυγό της.Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα ακόμη στοιχείο που συνέλεξαν οι αστυνομικοί και περιλαμβάνεται στον φάκελο της δικογραφίας, ήρθε από την έρευνα που έκαναν μέσω του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για τιςτης κατηγορούμενης, καθώς διαπιστώθηκε ότι, το καλοκαίρι του 2018, η 50χρονη επισκέφθηκε δύο φορές ιδιώτη γενικό ιατρό στην Περαία και της συνταγογραφήθηκαν τρεις συσκευασίεςκαι μία συσκευασία αντιψυχωσικού φαρμάκου. Οι συγκεκριμένες φαρμακευτικές ουσίες ανήκουν στην κατηγορία των ψυχοτρόπων ουσιών και οι συνταγές εκτελέστηκαν σε φαρμακείο της Περαίας.Οι ημερομηνίες προμήθειας δε των φαρμάκων έλαβαν χώρα κατά το χρονικό διάστημα της νοσηλείας του 60χρονου, ενώ είναι και οι μοναδικές συνταγές της κατηγορούμενης για τα έτη 2017-18.Σημειώνεται ότι το πρώτο φαρμακευτικό σκεύασμα δεν εντοπίστηκε σε, ενώ το δεύτερο σκεύασμα συνταγογραφείτο, κατά το παρελθόν, επανειλημμένως στον θανών και ήταν μεταξύ των φαρμάκων που βρέθηκαν στην ντουλάπα του την ημέρα που ερευνήθηκαν τα αντικείμενά του από τους αστυνομικούς. Ηεντοπίστηκε σε δείγμα ούρων του στις 14 Ιουλίου του 2018 (ημέρα κατά την οποία ήταν αυξημένα και τα επίπεδα της λοραζεπάμης), χωρίς να έχει χορηγηθεί από το προσωπικό του νοσοκομείου.Παρόλο που οι αστυνομικοί είχαν παραδώσει το προανακριτικό υλικό στηντον Ιούλιο του 2021, μετά την αξιολόγηση του η υπόθεση αρχικώς αρχειοθετήθηκε. Ωστόσο, τον Ιούνιο του 2023, μετά από τηλεφωνική καταγγελία, παρασχέθηκαν νέα στοιχεία για την εμπλοκή της κατηγορούμενης στον θάνατο του συζύγου της, τα οποία γνωστοποιήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.Μετά την ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο της, τη διεξαγωγή συμπληρωματικής Προκαταρκτικής Εξέτασης, δυνάμει παραγγελίας, η σχηματισθείσα δικογραφία ολοκληρώθηκε και υποβλήθηκε αρμοδίως τον Δεκέμβριο του 2023.