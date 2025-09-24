Tο βούλευμα για την 50χρονη που δολοφόνησε τον σύζυγό της με υδράργυρο στη Θεσσαλονίκη - Είχε αγοράσει 23 θερμόμετρα
Το χρονικό της υπόθεσης - Ο θάνατος και η εκταφή - Τι κατέθεσε η 50χρονη για τα 23 θερμόμετρα που είχε αγοράσει - Η έρευνα και οι αντιφάσεις
Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών θα διεξαχθεί η δίκη της 52χρονης που κατηγορείται ότι σκότωσε τον 60χρονο σύζυγό της, τον οποίο φέρεται να δηλητηρίασε με υδράργυρο.
Η δίκη προγραμματίστηκε να γίνει τον Ιανουάριο και, σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, η κατηγορούμενη διώκεται για ανθρωποκτονία με δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, ενώ μετά την απολογία της στον ανακριτή είχε αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.
Η υπόθεση χαρακτηρίστηκε ως «γρίφος», καθώς η πρώτη φορά που απασχόλησε τις διωκτικές αρχές ήταν το 2018, όταν το 60χρονο θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου με πιθανό ισχαιμικό επεισόδιο που όμως δεν επιβεβαιώθηκε. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του οι γιατροί φέρεται ότι διαπίστωσαν ύποπτες εκροές υδραργύρου από τα αυτιά του, ενώ ενημερώθηκε και η αστυνομία. Δύο μήνες αργότερα, αφού το θύμα είχε λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο, έχασε τη ζωή του, με τον θάνατό του να αποδίδεται σε παθολογικά αίτια.
Ο φάκελος της δικογραφίας τέθηκε αρχικά στο αρχείο αλλά ανασύρθηκε με πρωτοβουλία εισαγγελέα καθώς αξιολογήθηκαν νέα στοιχεία και μία μαρτυρία που κρίθηκε σοβαρή. Ακολούθησε νέα έρευνα που οδήγησε στην απαγγελία κατηγοριών εναντίον της συζύγου.
Όπως αναφέρεται στο παραπεμπτικό βούλευμα, η κατηγορούμενη, με καταγωγή από την Πολωνία, «αποφάσισε, σχεδίασε και προκάλεσε τον διά δηλητηριάσεως με υδράργυρο θάνατο του συζύγου της χρησιμοποιώντας την προσφιλή για την ίδια δηλητηριώδη ουσία του υδραργύρου την οποία διοχέτευσε μέσω του γαστρεντερικού συστήματος».
Η κατηγορούμενη φέρεται να είχε αγοράσει 23 θερμόμετρα από διάφορα φαρμακεία, διοχετεύοντας τον υδράργυρο στον σύζυγό της.
Η ίδια, πάντως, ισχυρίζεται ότι αγόρασε τα θερμόμετρα για να τα στείλει στην αδερφή της στον Πολωνία και ότι ο σύζυγός της αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.
Στο μεταξύ, το ίδιο μέταλλο εντοπίστηκε και σε ακόμη μία κλίνη του νοσοκομείου, όπου νωρίτερα την ίδια ημέρα ο θανών είχε υποβληθεί σε εγκεφαλογράφημα, ενώ το νοσοκομείο διαβεβαίωσε την ΕΛ.ΑΣ. ότι το εν λόγω στοιχείο ουδόλως χρησιμοποιείται.
Με την έρευνα για το περιστατικό να έχει ξεκινήσει, οι αστυνομικοί όταν ρώτησαν τον 60χρονο αν έκανε ο ίδιος λήψη υδράργυρου εκείνος όχι μόνο το αρνήθηκε, αλλά δήλωσε και πλήρη άγνοια για την ανεύρεση του υδραργύρου στους ακουστικούς πόρους.
Ο άντρας είχε μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο λίγες ημέρες νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 25 Ιουνίου του 2018 και νοσηλεύτηκε λόγω «επεισοδίου διαταραχής του επιπέδου συνείδησης, με σύγχυση και απώλεια ούρων» και έκτοτε νοσηλευόταν στη Γ' Νευρολογική Κλινική του νοσοκομείου, δίχως ωστόσο, να διαγνωσθεί η αιτία πρόκλησης των προαναφερόμενων συμπτωμάτων. Ένα από τα στοιχεία που χτύπησαν «καμπανάκι», είναι ότι τα συμπτώματα, διαρκούσης της νοσηλείας του, παρουσίαζαν ιδιαίτερες διακυμάνσεις άγνωστης αιτιολογίας.
Ωστόσο, μετά από τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων, κατά τη διάρκεια της νοσοκομειακής του περίθαλψης, εξ αφορμής και του εντοπισμού του μεταλλικού υδραργύρου στους ακουστικούς πόρους, εντοπίστηκε σε αυξημένα επίπεδα η δραστική ουσία λοραζεπάμη (που ενυπάρχει στο φαρμακευτικό σκεύασμα TAVOR) και σε διακυμάνσεις που καταδείκνυαν περισσότερες της μίας λήψης εντός του νοσοκομείου.
Το χρονικόΣύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της 4ης Ιουλίου του 2018, όταν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του 60χρονου στο νοσοκομείο Παπανικολάου, εντοπίστηκε από έναν γιατρό εκροή υγρής ουσίας από το δεξί του αυτί, ουσία που προσομοιάστηκε με υδράργυρο. Κατά τη μετέπειτα εξέτασή του από ΩΡΛ, εντοπίστηκαν σφαιρίδια της ίδιας ουσίας και στο έτερο αυτί. Η ουσία περισυλλέχθηκε και κατόπιν εργαστηριακών εξετάσεων, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για στοιχειακό υδράργυρο.
Στο μεταξύ, το ίδιο μέταλλο εντοπίστηκε και σε ακόμη μία κλίνη του νοσοκομείου, όπου νωρίτερα την ίδια ημέρα ο θανών είχε υποβληθεί σε εγκεφαλογράφημα, ενώ το νοσοκομείο διαβεβαίωσε την ΕΛ.ΑΣ. ότι το εν λόγω στοιχείο ουδόλως χρησιμοποιείται.
Με την έρευνα για το περιστατικό να έχει ξεκινήσει, οι αστυνομικοί όταν ρώτησαν τον 60χρονο αν έκανε ο ίδιος λήψη υδράργυρου εκείνος όχι μόνο το αρνήθηκε, αλλά δήλωσε και πλήρη άγνοια για την ανεύρεση του υδραργύρου στους ακουστικούς πόρους.
Ο άντρας είχε μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο λίγες ημέρες νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 25 Ιουνίου του 2018 και νοσηλεύτηκε λόγω «επεισοδίου διαταραχής του επιπέδου συνείδησης, με σύγχυση και απώλεια ούρων» και έκτοτε νοσηλευόταν στη Γ' Νευρολογική Κλινική του νοσοκομείου, δίχως ωστόσο, να διαγνωσθεί η αιτία πρόκλησης των προαναφερόμενων συμπτωμάτων. Ένα από τα στοιχεία που χτύπησαν «καμπανάκι», είναι ότι τα συμπτώματα, διαρκούσης της νοσηλείας του, παρουσίαζαν ιδιαίτερες διακυμάνσεις άγνωστης αιτιολογίας.
Ωστόσο, μετά από τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων, κατά τη διάρκεια της νοσοκομειακής του περίθαλψης, εξ αφορμής και του εντοπισμού του μεταλλικού υδραργύρου στους ακουστικούς πόρους, εντοπίστηκε σε αυξημένα επίπεδα η δραστική ουσία λοραζεπάμη (που ενυπάρχει στο φαρμακευτικό σκεύασμα TAVOR) και σε διακυμάνσεις που καταδείκνυαν περισσότερες της μίας λήψης εντός του νοσοκομείου.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, διακριβώθηκε ότι, κατά το χρονικό διάστημα από την 25-06-2018 έως και την 14-07-2018, όντας νοσηλευόμενος ο 60χρονος, του χορηγήθηκαν τουλάχιστον πέντε φορές, μεγάλες ποσότητες βενζοδιαζεπινών (λοραζεπάμης). Για τη συγκεκριμένη ουσία διαβεβαιώθηκε η μη χορήγησή της από το νοσοκομείο, ενώ, όπως διαπιστώθηκε, οι μόνοι επισκέπτες ήταν η σύζυγός του και ο μεγάλος γιος του.
Μόλις οι αστυνομικοί που χειρίζονταν την υπόθεση ενημερώθηκαν για τον θάνατο του 60χρονου, ενημέρωσαν την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και παραγγέλθηκε Προκαταρκτική Εξέταση για τις συνθήκες θανάτου, στο πλαίσιο της οποίας, τρεις μήνες αργότερα πραγματοποιήθηκε εκταφή της σορού του και διενεργήθηκε νεκροψία-νεκροτομή προς διαπίστωση της αιτίας θανάτου.
Παράλληλα, ελήφθησαν και δείγματα για τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων προς ανίχνευση τοξικών ουσιών και βαρέων μετάλλων. Ωστόσο, το αποτέλεσμα της νεκροψίας-νεκροτομής ήταν ακαθόριστο όσον αφορά τη διακρίβωση της αιτίας θανάτου (λόγω προχωρημένης σήψης), ενώ σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων, ανιχνεύτηκαν αυξημένα επίπεδα υδραργύρου σε διάφορες συγκεντρώσεις.
Αφού παραγγέλθηκαν συμπληρωματικές - διευκρινιστικές εκθέσεις ιατροδικαστικής και τοξικολογικής εξέτασης, διενεργήθηκε κατ’ οίκον έρευνα στο διαμέρισμα που διέμενε ο 60χρονος, μαζί με την οικογένειά του, στο πλαίσιο της οποίας κατασχέθηκαν ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής και πέντε συσκευές κινητών τηλεφώνων, τα οποία απεστάλησαν για εργαστηριακές εξετάσεις. Ανάμεσα στα ευρήματα της κατ’ οίκον έρευνας, ήταν και μικροποσότητες και σύνεργα ναρκωτικών ουσιών, που φαίνεται ότι άνηκαν σε μέλος της οικογένειας, καθώς και δύο κυνηγετικά όπλα που ανήκαν στον θανόντα, χωρίς όμως να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία παράδοσής τους στην αρμόδια αρχή. Τόσο για τα όπλα όσο και για την ποσότητα ναρκωτικών ουσιών συνελήφθη η 50χρονη σύζυγος του θανόντα και εις βάρος της σχηματίστηκε σχετική δικογραφία με την οποία παραπέμφθηκε στο αυτόφωρο.
Μετά την πάροδο λίγων ημερών μετέβη σε φαρμακείο της Περαίας, αγοράζοντας ακόμη δώδεκα θερμόμετρα υδραργύρου, από τα οποία το ένα έδωσε στον σύζυγό της, ενώ τα υπόλοιπα ισχυρίσθηκε ότι και πάλι τα απέστειλε με δέμα στην Πολωνία.
Επίσης, φέρεται να παραδέχθηκε ότι η ίδια μετέφερε στο νοσοκομείο, πλέον των θερμομέτρων, δύο σακούλες με αντιψυχωσικά φάρμακα, μεταξύ των οποίων και το TAVOR. Οι αγορές και παραδόσεις των θερμομέτρων στο σύζυγό της, έλαβαν χώρα χρονικά πριν τον εντοπισμό του υδραργύρου στον δεξιό ακουστικό πόρο του ασθενούς.
Η κατηγορούμενη αρνήθηκε στους αστυνομικούς ότι χορήγησε φάρμακα και υδράργυρο στον σύζυγό της.
Έχοντας αυτά τα στοιχεία στα χέρια τους, οι αστυνομικοί θεώρησαν ότι οι ισχυρισμοί της 50χρονης είχαν λογικά κενά καθώς έπεφτε σε αντιφάσεις, αφού ο ίδιος ο ασθενείς όταν εξετάστηκε από τους αστυνομικούς είχε δηλώσει ότι δεν είχε οποιοδήποτε θερμόμετρο και φαρμακευτικό σκεύασμα. Επιπλέον, χρειάστηκε να περάσουν 2,5 χρόνια από τον θάνατο του 50χρονου, προκειμένου η κατηγορουμένη να αναφέρει στους αστυνομικούς για τα θερμόμετρα υδραργύρου, παρόλο που γνώριζε για το γεγονός ανεύρεσης υδραργύρου στον σύζυγό της.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα ακόμη στοιχείο που συνέλεξαν οι αστυνομικοί και περιλαμβάνεται στον φάκελο της δικογραφίας, ήρθε από την έρευνα που έκαναν μέσω του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για τις συνταγογραφήσεις της κατηγορούμενης, καθώς διαπιστώθηκε ότι, το καλοκαίρι του 2018, η 50χρονη επισκέφθηκε δύο φορές ιδιώτη γενικό ιατρό στην Περαία και της συνταγογραφήθηκαν τρεις συσκευασίες αγχολυτικού φαρμάκου και μία συσκευασία αντιψυχωσικού φαρμάκου. Οι συγκεκριμένες φαρμακευτικές ουσίες ανήκουν στην κατηγορία των ψυχοτρόπων ουσιών και οι συνταγές εκτελέστηκαν σε φαρμακείο της Περαίας.
Οι ημερομηνίες προμήθειας δε των φαρμάκων έλαβαν χώρα κατά το χρονικό διάστημα της νοσηλείας του 60χρονου, ενώ είναι και οι μοναδικές συνταγές της κατηγορούμενης για τα έτη 2017-18.
Σημειώνεται ότι το πρώτο φαρμακευτικό σκεύασμα δεν εντοπίστηκε σε εξέταση του θανούντος, ενώ το δεύτερο σκεύασμα συνταγογραφείτο, κατά το παρελθόν, επανειλημμένως στον θανών και ήταν μεταξύ των φαρμάκων που βρέθηκαν στην ντουλάπα του την ημέρα που ερευνήθηκαν τα αντικείμενά του από τους αστυνομικούς. Η συγκεκριμένη δραστική ουσία εντοπίστηκε σε δείγμα ούρων του στις 14 Ιουλίου του 2018 (ημέρα κατά την οποία ήταν αυξημένα και τα επίπεδα της λοραζεπάμης), χωρίς να έχει χορηγηθεί από το προσωπικό του νοσοκομείου.
Μετά την ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο της Εισαγγελίας, τη διεξαγωγή συμπληρωματικής Προκαταρκτικής Εξέτασης, δυνάμει παραγγελίας Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, η σχηματισθείσα δικογραφία ολοκληρώθηκε και υποβλήθηκε αρμοδίως τον Δεκέμβριο του 2023.
Η υπόθεση «μπήκε» στο αρχείο και «βγήκε» μετά από ένα τηλεφώνημαΠαρόλο που οι αστυνομικοί είχαν παραδώσει το προανακριτικό υλικό στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης τον Ιούλιο του 2021, μετά την αξιολόγηση του η υπόθεση αρχικώς αρχειοθετήθηκε. Ωστόσο, τον Ιούνιο του 2023, μετά από τηλεφωνική καταγγελία, παρασχέθηκαν νέα στοιχεία για την εμπλοκή της κατηγορούμενης στον θάνατο του συζύγου της, τα οποία γνωστοποιήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
