Τροχαίο στη λεωφόρο Κηφισού - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων
Τροχαίο στη λεωφόρο Κηφισού - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων

Σύμφωνα με την Τροχαία όχημα προσέκρουσε σε νησίδα - Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί

Τροχαίο ατύχημα προκλήθηκε το βράδυ της Κυριακής στη λεωφόρο Κηφισού με αποτέλεσμα να παρατηρείται αυξημένη κίνηση στο σημείο.

Σύμφωνα με την Τροχαία όχημα προσέκρουσε σε νησίδα με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα από το ύψος της γέφυρας Ροσινιόλ στην περιοχή του Περιστερίου.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Η κυκλοφορία των οχημάτων αποκαταστάθηκε λίγο μετά τη 1 τα μεσάνυχτα.


