Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Τροχαίο στη λεωφόρο Κηφισού - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων
Τροχαίο στη λεωφόρο Κηφισού - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων
Σύμφωνα με την Τροχαία όχημα προσέκρουσε σε νησίδα - Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί
Τροχαίο ατύχημα προκλήθηκε το βράδυ της Κυριακής στη λεωφόρο Κηφισού με αποτέλεσμα να παρατηρείται αυξημένη κίνηση στο σημείο.
Σύμφωνα με την Τροχαία όχημα προσέκρουσε σε νησίδα με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα από το ύψος της γέφυρας Ροσινιόλ στην περιοχή του Περιστερίου.
Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.
Η κυκλοφορία των οχημάτων αποκαταστάθηκε λίγο μετά τη 1 τα μεσάνυχτα.
Ειδήσεις σήμερα:
Θρίλερ στη Βοιωτία: Γυναίκα είχε θαμμένη τη μητέρα της δίπλα στο σπίτι της για να παίρνει τη σύνταξή της
Ανεβαίνει η θερμοκρασία από αύριο - Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα πρωτοβρόχια του Σεπτεμβρίου
Παύλος Βαρδινογιάννης - Κατερίνα Μπιρμπίλη: Ο παραμυθένιος γάμος στην Εκάλη με τον εντυπωσιακό στολισμό και τους λαμπερούς καλεσμένους
Σύμφωνα με την Τροχαία όχημα προσέκρουσε σε νησίδα με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα από το ύψος της γέφυρας Ροσινιόλ στην περιοχή του Περιστερίου.
Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.
Η κυκλοφορία των οχημάτων αποκαταστάθηκε λίγο μετά τη 1 τα μεσάνυχτα.
Ειδήσεις σήμερα:
Θρίλερ στη Βοιωτία: Γυναίκα είχε θαμμένη τη μητέρα της δίπλα στο σπίτι της για να παίρνει τη σύνταξή της
Ανεβαίνει η θερμοκρασία από αύριο - Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα πρωτοβρόχια του Σεπτεμβρίου
Παύλος Βαρδινογιάννης - Κατερίνα Μπιρμπίλη: Ο παραμυθένιος γάμος στην Εκάλη με τον εντυπωσιακό στολισμό και τους λαμπερούς καλεσμένους
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα