Η πρώτη σεισμική δόνηση, μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 07:56 το πρωί κοντά στις βόρειες ακτές της Κεφαλονιάς

Σεισμός στην Κεφαλονιά: Νέα δόνηση 3 Ρίχτερ
Η Κεφαλονιά βρίσκεται στο επίκεντρο των σεισμικών δραστηριοτήτων, καθώς σημειώθηκε νέος ασθενής σεισμός 3 Ρίχτερ δυτικά βορειοδυτικά  του Άσσου.

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται στα  18,6 χιλιόμετρα. Ακολούθησε άλλη μια δόνηση 3,1 Ρίχτερ. 

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 10:53 το πρωί της Τετάρτης. 

Δείτε πώς κατέγραψε το Γεωδυναμικό Σεισμολογικό Ινστιτούτο την σεισμική δόνηση 

Σεισμός στην Κεφαλονιά: Νέα δόνηση 3 Ρίχτερ


