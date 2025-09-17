Σεισμός στην Κεφαλονιά: Νέα δόνηση 3 Ρίχτερ
Η πρώτη σεισμική δόνηση, μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 07:56 το πρωί κοντά στις βόρειες ακτές της Κεφαλονιάς
Η Κεφαλονιά βρίσκεται στο επίκεντρο των σεισμικών δραστηριοτήτων, καθώς σημειώθηκε νέος ασθενής σεισμός 3 Ρίχτερ δυτικά βορειοδυτικά του Άσσου.
Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται στα 18,6 χιλιόμετρα. Ακολούθησε άλλη μια δόνηση 3,1 Ρίχτερ.
Ο σεισμός σημειώθηκε στις 10:53 το πρωί της Τετάρτης.
Δείτε πώς κατέγραψε το Γεωδυναμικό Σεισμολογικό Ινστιτούτο την σεισμική δόνηση
