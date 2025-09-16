Χατζηβασιλείου: Η Τουρκία σε γεωπολιτικό βέρτιγκο -Επικαλείται το διεθνές δίκαιο κατά το δοκούν

«Στην υπόθεση των ερευνών του Πίρι Ρέις σε 22 σημεία στο Αιγαίο, εκ των οποίων τα 12 σε ελληνική υφαλοκρηπίδα, η Άγκυρα εργαλειοποιεί το διεθνές δίκαιο μιλώντας για “έρευνες σε διεθνή ύδατα”, τη στιγμή που απορρίπτει τις θέσεις Αθήνας και Λευκωσίας για τις έρευνες του καλωδίου, οι οποίες εδράζονται αποκλειστικά στο διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία βρίσκεται σε γεωπολιτικό βέρτιγκο, καθώς θυμάται και επικαλείται το διεθνές δίκαιο κατά το δοκούν. Ας αποφασίσει αν το αποδέχεται ή όχι» ανέφερε ο Βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και ΕΕ της Νέας Δημοκρατίας κ. Τάσος Χατζηβασιλείου.Όπως είπε σε συνέντευξή του στο EΡΤnews Radio το πρωί της Τρίτης, έκανε λόγο για «γεωπολιτικό εκνευρισμό» της Άγκυρας, ο οποίος πηγάζει από τρεις παράγοντες: «Πρώτον, την αίσια έκβαση του διαγωνισμού για τους υδρογονάνθρακες στα νότια της Κρήτης, με την έλευση της Chevron στο πεδίο· δεύτερον, την ενόχληση της Τουρκίας από την ελληνική πρωτοβουλία για θαλάσσια πάρκα και χωροταξικό σχεδιασμό με βάση το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο· και τρίτον, την προσέγγιση χειρουργικής ακρίβειας του Υπουργείου Εξωτερικών και του Γιώργου Γεραπετρίτη προς τις δύο πλευρές της Λιβύης».Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρθηκε στην επιστολή που απηύθυνε η Ελλάδα στον ΟΗΕ, αποδομώντας τα επιχειρήματα της Λιβύης: «Υπενθυμίζει ότι τα νησιά έχουν θαλάσσιες ζώνες – άρθρο 121 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας. Η Τουρκία και η Λιβύη δεν έχουν αντικείμενες ακτές για να συνάψουν μνημόνιο καθορισμού θαλασσίων ζωνών. Άρα, το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι απολύτως ανυπόστατο». Παράλληλα, επεσήμανε ότι η Λιβύη έχει λανθασμένα κλείσει τον κόλπο της Σύρτης, γεγονός που ενοχλεί τη Μάλτα και δημιουργεί νέα ένταση.Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Βουλευτής Σερρών επεσήμανε ότι «κανείς πολιτισμένος άνθρωπος στη Δύση δεν μπορεί να αποδεχθεί την άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική τραγωδία που εξελίσσεται στη Γάζα». Στο πλαίσιο αυτό, ξεκαθάρισε ότι «είναι μεγάλο σφάλμα να θεωρείται λύση ο εκτοπισμός των Παλαιστινίων από τη Γάζα». Εξέφρασε την ελπίδα ότι η πρωτοβουλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για κατάπαυση του πυρός μπορεί να αποτελέσει «μια χαραμάδα αισιοδοξίας», αν και αναγνώρισε ότι η πιθανότητα επιτυχίας είναι περιορισμένη.Τέλος, ο Τάσος Χατζηβασιλείου τόνισε ότι το Ισραήλ έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα, όπως κάθε ελεύθερο και δημοκρατικό κράτος, ενώ ταυτόχρονα οι Παλαιστίνιοι έχουν δικαίωμα στη δημιουργία εθνικής εστίας, με βάση τα σύνορα του 1967. «Απέχουμε πολύ από αυτόν τον στόχο, αλλά πρέπει να τον υπενθυμίζουμε ως τη μόνη σωστή και ψύχραιμη θέση», ανέφερε χαρακτηριστικά.