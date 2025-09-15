«Στράφηκα στη ροζ κοκαΐνη για να συγκεντρώνομαι»: Ο απίστευτος ισχυρισμός της 30χρονης επιχειρηματία από τη Ρόδο
Ποιος είναι ο «Τόμι» που έχει «ποτίσει» με κοκαΐνη το νησί των Ιπποτών - Αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους
«Η ανωτέρω ποσότητα κοκαΐνης εξυπηρετούσε αποκλειστικά και μόνο τις δικές μου προσωπικές ανάγκες», υποστηρίζει η 30χρονη επιχειρηματίας, που συνελήφθη στις 11 Σεπτεμβρίου με 9,27 γραμμάρια «ροζ» κοκαΐνης στη Ρόδο, στην απολογία της, ενώ πρόσθεσε πως «φοβόμουν το κοινωνικό αντίκτυπο… την έκρυβα στο αυτοκίνητό μου».
Περιγράφει ότι «μέσω φίλων μυήθηκα… ξεκίνησα τη χρήση κοκαΐνης» για να αντιμετωπίσει συμπτώματα κατάθλιψης, ενώ για τις ζυγαριές που βρέθηκαν στο όχημά της δηλώνει: «δύο ήταν μικρής αξίας, η μία μη λειτουργική και μία ήταν ζυγαριά αποσκευών με γάντζο».
Στο απολογητικό υπόμνημα αρνείται τη διακίνηση και ζητά μεταβολή της κατηγορίας σε κατοχή για αποκλειστικά προσωπική χρήση. Η γραμμή υπεράσπισής της χτίζεται γύρω από τρεις άξονες: προσωπικό ιστορικό (σπουδές Θεατρολογίας, ένταξη στον χώρο της μόδας, άνοιγμα φυσικού καταστήματος το 2023), ιατρικό-ψυχολογικό υπόβαθρο (κατάθλιψη, διακοπή φαρμακευτικής αγωγής, ψυχοθεραπεία) και ισχυρισμό για περιορισμένη χρήση («3-4 γραμμάρια την εβδομάδα», «ποσότητα για περίπου έναν μήνα»).
Σύμφωνα με τη δικογραφία, η κατηγορούμενη βρέθηκε αντιμέτωπη με κακουργηματικές πράξεις περί διακίνησης. Στο μέσον της διαδικασίας αναφέρεται ότι προσήλθε στην εισαγγελέα, μετά από διήμερη κράτηση στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, συνοδευόμενη από τον δικηγόρο της, Στέλιο Αλεξανδρή.
Η ίδια επικαλείται λευκό ποινικό μητρώο, μόνιμη διαμονή και επαγγελματική εγκατάσταση στη Ρόδο και ζητά την αποφυγή προσωρινής κράτησης, προτείνοντας ηπιότερα μέτρα (περιοριστικούς όρους). Επικαλείται μέσω του δικηγόρου της τα άρθρα 20 και 29 του Κώδικα Νόμων για τα Ναρκωτικά, υποστηρίζοντας ότι δεν στοιχειοθετείται δόλος διακίνησης και ότι η ποσότητα δικαιολογείται για ατομική χρήση.
Για την τρίτη συσκευή επιμένει ότι πρόκειται για ζυγαριά αποσκευών με γάντζο, «που δεν συνδέεται με διακίνηση». Το όνομα-παρωνύμιο «Τόμι» μπαίνει πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών, καθώς η κατηγορούμενη αποδίδει σε αυτόν την τελευταία προμήθεια. Αστυνομικές πηγές (γενικής αναφοράς) συνήθως αναζητούν, σε τέτοιες περιπτώσεις, διαδρομές προμήθειας, ψηφιακά ίχνη επικοινωνίας, συναλλαγές και τυχόν συνδέσεις με ευρύτερα δίκτυα.
Το αν και πώς θα ταυτοποιηθεί ο συγκεκριμένος προμηθευτής, παραμένει ζητούμενο της προανάκρισης.Η 30χρονη περιγράφει πολυετή ψυχική επιβάρυνση, αποτυπωμένη, όπως λέει, σε συνεδρίες με ψυχολόγους και σε παλαιότερη φαρμακευτική αγωγή που εγκατέλειψε διότι «με έκανε δυσλειτουργική». Δηλώνει ότι στράφηκε στην κοκαΐνη προκειμένου να συγκεντρωθεί και να λαμβάνει αποφάσεις πιο γρήγορα, αλλά περιορίστηκε σε εβδομαδιαία δοσολογία.
Επιπλέον, εξηγεί ότι, επειδή διαμένει με τη μητέρα και τα αδέλφια της, έκρυβε την ποσότητα στο αυτοκίνητό της για να αποφύγει τον στιγματισμό. Η 30χρονη μετά την απολογία της αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και την υποχρέωση τακτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα.
Οι «ζυγαριές», το ροζ σακουλάκι και ο «Τόμι»Κεντρικό σημείο της απολογίας είναι ο ισχυρισμός της ότι την τελευταία ποσότητα την προμηθεύτηκε από «καινούριο στην πιάτσα» με το παρατσούκλι «Τόμι», ο οποίος - όπως ισχυρίζεται - της έδωσε «δώρο δύο ζυγαριές μικρής αξίας» τύπου e-shop, «εκ των οποίων η μία δεν λειτουργούσε».
Για την τρίτη συσκευή επιμένει ότι πρόκειται για ζυγαριά αποσκευών με γάντζο, «που δεν συνδέεται με διακίνηση». Το όνομα-παρωνύμιο «Τόμι» μπαίνει πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών, καθώς η κατηγορούμενη αποδίδει σε αυτόν την τελευταία προμήθεια. Αστυνομικές πηγές (γενικής αναφοράς) συνήθως αναζητούν, σε τέτοιες περιπτώσεις, διαδρομές προμήθειας, ψηφιακά ίχνη επικοινωνίας, συναλλαγές και τυχόν συνδέσεις με ευρύτερα δίκτυα.
Το αν και πώς θα ταυτοποιηθεί ο συγκεκριμένος προμηθευτής, παραμένει ζητούμενο της προανάκρισης.Η 30χρονη περιγράφει πολυετή ψυχική επιβάρυνση, αποτυπωμένη, όπως λέει, σε συνεδρίες με ψυχολόγους και σε παλαιότερη φαρμακευτική αγωγή που εγκατέλειψε διότι «με έκανε δυσλειτουργική». Δηλώνει ότι στράφηκε στην κοκαΐνη προκειμένου να συγκεντρωθεί και να λαμβάνει αποφάσεις πιο γρήγορα, αλλά περιορίστηκε σε εβδομαδιαία δοσολογία.
Επιπλέον, εξηγεί ότι, επειδή διαμένει με τη μητέρα και τα αδέλφια της, έκρυβε την ποσότητα στο αυτοκίνητό της για να αποφύγει τον στιγματισμό. Η 30χρονη μετά την απολογία της αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και την υποχρέωση τακτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα.
