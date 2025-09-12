EuroBasket 2025: Σε ποιους δήμους της Αττικής θα στηθούν γιγαντοοθόνες για το Ελλάδα - Τουρκία
ΕΛΛΑΔΑ
Eurobasket 2025 Ελλάδα-Τουρκία Ευρωμπάσκετ 2025 Αθλητικές μεταδόσεις Εθνική Ελλάδος Μπάσκετ

EuroBasket 2025: Σε ποιους δήμους της Αττικής θα στηθούν γιγαντοοθόνες για το Ελλάδα - Τουρκία

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει στις 21:00 την Τουρκία του Έργκιν Αταμάν, με έπαθλο μια θέση στο μεγάλο τελικό του θεσμού για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια

EuroBasket 2025: Σε ποιους δήμους της Αττικής θα στηθούν γιγαντοοθόνες για το Ελλάδα - Τουρκία
9 ΣΧΟΛΙΑ
Το Ελλάδα - Τουρκία στο EuroBasket 2025 είναι ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα, καθώς η Εθνική ρίχνεται στη μάχη των ημιτελικών της διοργάνωσης.

Η «επίσημη αγαπημένη» αντιμετωπίζει στις 21:00 την Τουρκία του Έργκιν Αταμάν, με έπαθλο μια θέση στο μεγάλο τελικό του θεσμού για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια.

Για αυτό πολλοί δήμοι στην Αττική έχουν ανακοινώσει ότι θα υπάρχουν τεράστιες οθόνες σε κεντρικά σημεία, προκειμένου όλοι να μπορούν να απολαύσουν την αναμέτρηση της Ελλάδας με την Τουρκία.

Γιγαντοοθόνες θα τοποθετήσουν οι:

Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης:  Πλατεία Βάρναλη (Μαρίνου Γερουλάνου, Αργυρούπολη).

Δήμος Γλυφάδας: Γ΄ Μαρίνα Γλυφάδας (η συναυλία του Λουδοβίκου των Ανωγείων μεταφέρεται για 21/9).

Δήμος Ηλιούπολης: Κεντρική Πλατεία Ηλιούπολης.

Δήμος Περιστερίου: Άλσος Περιστερίου

Δήμος Αγίου Δημητρίου: Πλατεία Άρη Βελουχιώτη

Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού: Πλατεία Ελευθερίας

ΚΠΙΣΝ: Canal Steps, στο «Σταύρος Νιάρχος»


Ειδήσεις σήμερα

FBI: Τον πιάσαμε - Ο Τάιλερ Ρόμπινσον είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ

Πώς το ελληνικό χρέος οδεύει στο 100% του ΑΕΠ: Οι εκτιμήσεις του επενδυτικού οίκου Wood & Company

Ζαχαράκη: Σε έναν νομό εμφανίστηκαν 12 νηπιαγωγοί και οι 6 πήραν άδεια την πρώτη μέρα
9 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης