EuroBasket 2025: Σε ποιους δήμους της Αττικής θα στηθούν γιγαντοοθόνες για το Ελλάδα - Τουρκία
Η Ελλάδα αντιμετωπίζει στις 21:00 την Τουρκία του Έργκιν Αταμάν, με έπαθλο μια θέση στο μεγάλο τελικό του θεσμού για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια
Το Ελλάδα - Τουρκία στο EuroBasket 2025 είναι ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα, καθώς η Εθνική ρίχνεται στη μάχη των ημιτελικών της διοργάνωσης.
Η «επίσημη αγαπημένη» αντιμετωπίζει στις 21:00 την Τουρκία του Έργκιν Αταμάν, με έπαθλο μια θέση στο μεγάλο τελικό του θεσμού για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια.
Για αυτό πολλοί δήμοι στην Αττική έχουν ανακοινώσει ότι θα υπάρχουν τεράστιες οθόνες σε κεντρικά σημεία, προκειμένου όλοι να μπορούν να απολαύσουν την αναμέτρηση της Ελλάδας με την Τουρκία.
Γιγαντοοθόνες θα τοποθετήσουν οι:
Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης: Πλατεία Βάρναλη (Μαρίνου Γερουλάνου, Αργυρούπολη).
Δήμος Γλυφάδας: Γ΄ Μαρίνα Γλυφάδας (η συναυλία του Λουδοβίκου των Ανωγείων μεταφέρεται για 21/9).
Δήμος Ηλιούπολης: Κεντρική Πλατεία Ηλιούπολης.
Δήμος Περιστερίου: Άλσος Περιστερίου
Δήμος Αγίου Δημητρίου: Πλατεία Άρη Βελουχιώτη
Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού: Πλατεία Ελευθερίας
ΚΠΙΣΝ: Canal Steps, στο «Σταύρος Νιάρχος»
