EuroBasket 2025: Σε ποιους δήμους της Αττικής θα στηθούν γιγαντοοθόνες για το Ελλάδα - Τουρκία

Τοστοείναι ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα, καθώς η Εθνική ρίχνεται στη μάχη των ημιτελικών της διοργάνωσης.Η «επίσημη αγαπημένη» αντιμετωπίζει στις 21:00 την Τουρκία του, με έπαθλο μια θέση στο μεγάλο τελικό του θεσμού για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια.Για αυτό πολλοίστηνέχουν ανακοινώσει ότι θα υπάρχουν τεράστιες οθόνες σε κεντρικά σημεία, προκειμένου όλοι να μπορούν να απολαύσουν την αναμέτρηση της Ελλάδας με την Τουρκία.Γιγαντοοθόνες θα τοποθετήσουν οι:: Πλατεία Βάρναλη (Μαρίνου Γερουλάνου, Αργυρούπολη).Γ΄ Μαρίνα Γλυφάδας (η συναυλία του Λουδοβίκου των Ανωγείων μεταφέρεται για 21/9).Κεντρική Πλατεία Ηλιούπολης.Άλσος ΠεριστερίουΠλατεία Άρη ΒελουχιώτηΠλατεία ΕλευθερίαςCanal Steps, στο «Σταύρος Νιάρχος»