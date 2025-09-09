Σεισμός στην Εύβοια: Υπάρχει ανησυχία, αλλά όχι μεγάλες ζημιές, είπε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδαςδήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για μεγάλες ζημιές σε κτίρια», ούτε για τραυματισμούς.«Οι άνθρωποι στην ευρύτερη περιοχή έχουν ανησυχήσει» για τον σεισμό, είπε.Κατά πληροφορίες στα Στύρα διαπιστώθηκαν υλικές ζημιές σε κατάστημα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επισκέψεις στην Εύβοια από κλιμάκια της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, με συνδρομή των δημοτικών και περιφερειακών αρχών, σε χωριά της περιοχής για να εξακριβωθεί αν έχουν σημειωθεί ζημιές.Για τον σεισμό μίλησε στοο πρόεδρος της Κοινότητας Στύρων. «Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές ζημιές. Έχουν βγει ήδη στελέχη της πολιτικής προστασίας του Δήμου Καρύστου που κάνουν ελέγχους» είπε χαρακτηριστικά.Από την πλευρά του, ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του νομού, ταξίαρχοςτόνισε στο evia online ότι «δεν υπάρχει κάποια κλήση πολίτη ή άλλη ενημέρωση που να ζητήθηκε η συνδρομή της υπηρεσίας μας. Είμαστε σε ετοιμότητα όπως πάντα αν παραστεί ανάγκη».