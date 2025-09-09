Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Σεισμός στην Εύβοια: Υπάρχει ανησυχία, αλλά όχι μεγάλες ζημιές, είπε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας
Σε εξέλιξη έλεγχοι στην περιοχή των Νέων Στύρων για πιθανές ζημιές
Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για μεγάλες ζημιές σε κτίρια», ούτε για τραυματισμούς.
«Οι άνθρωποι στην ευρύτερη περιοχή έχουν ανησυχήσει» για τον σεισμό, είπε.
Κατά πληροφορίες στα Στύρα διαπιστώθηκαν υλικές ζημιές σε κατάστημα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επισκέψεις στην Εύβοια από κλιμάκια της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, με συνδρομή των δημοτικών και περιφερειακών αρχών, σε χωριά της περιοχής για να εξακριβωθεί αν έχουν σημειωθεί ζημιές.
Για τον σεισμό μίλησε στο evia online ο πρόεδρος της Κοινότητας Στύρων Νίκος Δρακογιάννης. «Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές ζημιές. Έχουν βγει ήδη στελέχη της πολιτικής προστασίας του Δήμου Καρύστου που κάνουν ελέγχους» είπε χαρακτηριστικά.
Από την πλευρά του, ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του νομού, ταξίαρχος Λουκάς Μούτσελος τόνισε στο evia online ότι «δεν υπάρχει κάποια κλήση πολίτη ή άλλη ενημέρωση που να ζητήθηκε η συνδρομή της υπηρεσίας μας. Είμαστε σε ετοιμότητα όπως πάντα αν παραστεί ανάγκη».
