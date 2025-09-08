Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες στην Εγνατία Οδό - Δείτε βίντεο
Το συμβάν συνέβη στο ύψος του δήμου Βόλβης, στη Θεσσαλονίκη
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Δευτέρας για φωτιά που ξέσπασε σε φορτηγό στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του δήμου Βόλβης, στη Θεσσαλονίκη.
Η Πυροσβεστική κλήθηκε για την φωτιά γύρω στις 16:00 και στο σημείο έσπευσαν 8 πυροσβέστες με 4 πυροσβεστικά οχήματα για την κατάσβεση της.
Από την φωτιά δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές στο όχημα, αναφέρει το thestival.gr.
