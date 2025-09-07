Υπό έλεγχο η φωτιά στον Καρέα - Άνοιξε η Αλίμου – Κατεχάκη προς Ηλιούπολη

Φωτιά σε δασική έκταση στονεκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων προςστη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στο ρεύμα προςστο ύψος του Αθλητικού Ομίλου.Η πυρκαγιά προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση τηςη οποία λίγη ώρα αργότερα κατάφερε να την θέσει υπό έλεγχο, πριν προλάβει να πάρει διαστάσεις.Η κυκλοφορία των οχημάτων σε όλες τις λωρίδες αποκαταστάθηκε λίγο μετά τις 20.00.