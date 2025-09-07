Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Υπό έλεγχο η φωτιά στον Καρέα - Άνοιξε η Αλίμου – Κατεχάκη προς Ηλιούπολη
Υπό έλεγχο η φωτιά στον Καρέα - Άνοιξε η Αλίμου – Κατεχάκη προς Ηλιούπολη
Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής
UPD:
Φωτιά σε δασική έκταση στον Καρέα εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων προς Ηλιούπολη στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Ηλιούπολη στο ύψος του Αθλητικού Ομίλου.
Η πυρκαγιά προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής η οποία λίγη ώρα αργότερα κατάφερε να την θέσει υπό έλεγχο, πριν προλάβει να πάρει διαστάσεις.
Η κυκλοφορία των οχημάτων σε όλες τις λωρίδες αποκαταστάθηκε λίγο μετά τις 20.00.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Εκλογές το 2027 με τον ίδιο εκλογικό νόμο και στόχο 3η θητεία, ασόβαρα τα σενάρια για αλλαγή του εν κινήσει
Αυτά είναι τα νησιά στα οποία θα μειωθεί κατά 30% ο ΦΠΑ - Δείτε πίνακα
Ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Η διάρκειας 2,5 ωρών συνέντευξη Τύπου, οι 44 ερωτήσεις και όλες οι απαντήσεις του πρωθυπουργού
Η πυρκαγιά προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής η οποία λίγη ώρα αργότερα κατάφερε να την θέσει υπό έλεγχο, πριν προλάβει να πάρει διαστάσεις.
Η κυκλοφορία των οχημάτων σε όλες τις λωρίδες αποκαταστάθηκε λίγο μετά τις 20.00.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Εκλογές το 2027 με τον ίδιο εκλογικό νόμο και στόχο 3η θητεία, ασόβαρα τα σενάρια για αλλαγή του εν κινήσει
Αυτά είναι τα νησιά στα οποία θα μειωθεί κατά 30% ο ΦΠΑ - Δείτε πίνακα
Ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Η διάρκειας 2,5 ωρών συνέντευξη Τύπου, οι 44 ερωτήσεις και όλες οι απαντήσεις του πρωθυπουργού
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα