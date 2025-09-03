ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

33χρονη κατήγγειλε γνωστό της ότι την βίασε σε γαμήλια δεξίωση, όπου ήταν καλεσμένοι και οι δύο
ΕΛΛΑΔΑ
Βιασμός Αγρίνιο Αθήνα Γάμος

Η καταγγελία έγινε στην Αθήνα, ο 33χρονος κατηγορούμενος συνελήφθη στο Αγρίνιο - Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία του

Για τον βιασμό 33χρονης σε γαμήλια δεξίωση κατηγορείται ένας 33χρονος από το Αγρίνιο, ο οποίος σήμερα απολογήθηκε στον εισαγγελέα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Συνείδηση», ο  33χρονος συνελήφθη στα πλαίσια του αυτοφώρου από άνδρες της Αστυνομίας στο Αγρίνιο, αφού είχε προηγηθεί καταγγελία 33χρονης σε βάρος του.

Η καταγγέλλουσα και ο 33χρονος βρέθηκαν στην Αθήνα ως καλεσμένοι σε γάμο κοινών γνωστών τους, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, γνωρίζονταν μεταξύ τους και πριν από τον γάμο, αλλά χωρίς να έχουν διαπροσωπικές σχέσεις. 

Η 33χρονη το Σάββατο κατήγγειλε στην Αστυνομία τον 33χρονο Αγρινιώτη για βιασμό κατά τη διάρκεια της γαμήλιας δεξίωσης στην οποία ήταν αμφότεροι καλεσμένοι, με αποτέλεσμα το βράδυ της Κυριακής ο 33χρονος να συλληφθεί στο Αγρίνιο και να μεταφερθεί στην Αθήνα - όπου έγινε και η καταγγελία της 33χρονης - στις αρμόδιες Ανακριτικές και Εισαγγελικές Αρχές.

Ο 33χρονος, που αρνείται την κατηγορία, αφού ζήτησε και έλαβε προθεσμία, απολογήθηκε σήμερα ενώπιον των Δικαστικών Αρχών. 

Σημειώνεται ότι η 33χρονη έχει εξεταστεί από ιατροδικαστή και αναμένονται τα αποτελέσματα της έκθεσής του.

Μετά την απολογία του και με τη σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα Αθηνών, ο 33χρονος αφέθηκε ελεύθερος, αφού του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης προσέγγισης της παθούσας και η εμφάνιση μια φορά το μήνα στο ΑΤ της κατοικίας του.


