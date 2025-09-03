Παπαστράτος και Πολιτεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης
Κίνηση στους δρόμους: Αυξημένη κυκλοφορία στο λιμάνι του Πειραιά και στη Λ. Αθηνών, στο «κόκκινο» και ο Κηφισός
Όσοι ξεκίνησαν για δουλειά ή άλλες υποχρεώσεις, χρειάζεται να οπλιστούν με υπομονή και ψυχραιμία - Δείτε που καταγράφονται προβλήματα στην κυκλοφορία τώρα
Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου και η πρωινή κίνηση κάνει δυναμικά την εμφάνισή της σχεδόν παντού.
Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας Αττικής, για ακόμη μία ημέρα ο Κηφισός δοκιμάζει τα νεύρα των οδηγών, καθώς από νωρίς το πρωί επικρατεί κυκλοφοριακή συμφόρηση και στα δύο ρεύματα. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στη Λεωφόρο Αθηνών, με μεγάλες καθυστερήσεις από το Χαϊδάρι έως τον Ασπρόπυργο.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στη Λεωφόρο Κηφισίας, ενώ και το κέντρο της Αθήνας απαιτεί... γερά νεύρα, καθώς πολλοί δρόμοι έχουν έντονο μποτιλιάρισμα. Την ίδια στιγμή, κυκλοφοριακά προβλήματα εντοπίζονται σε δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
Η κίνηση τώρα στην Αττική Οδό
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 3, 2025
10΄-15΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,
5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας. https://t.co/YN1XJ4NVXJ
