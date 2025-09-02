Έλληνες Πυροσβέστες στην Κορσική για να ενισχύσουν τους Γάλλους στη μάχη με τις φωτιές

H ανάπτυξη της ΤΝ δημιουργεί νέες ευκαιρίες, αλλά απαιτεί επίσης εξειδικευμένες δεξιότητες
Η ελληνική αποστολή, που αποτελείται από 20 πυροσβέστες και τρία οχήματα, είναι έτοιμη θα συνεργαστεί με Γάλλους συναδέλφους σε περίπτωση πυρκαγιών
Η Ελληνική Αποστολή στο πλαίσιο του προγράμματος Prepositioning της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στην Κορσική από τις 31/8, ενισχύοντας τις πυροσβεστικές δυνάμεις της Γαλλίας για την ενδεχόμενη αντιμετώπιση πυρκαγιών και την πραγματοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, σε ανάρτηση του στο «Χ».
Η αποστολή αποτελείται από 20 πυροσβέστες, εκ των οποίων οι 19 είναι Δασοκομάντος από τις Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) και ένας αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος ως σύνδεσμος από το Αρχηγείο. Επιπλέον, συνοδεύονται από τρία βοηθητικά οχήματα.
Η Ελληνική Αποστολή έχει προεγκατασταθεί στο νησί και είναι σε πλήρη ετοιμότητα να συνεπιχειρήσει με Γάλλους πυροσβέστες όπου απαιτηθεί. Παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν κληθεί να επιχειρήσουν σε κάποιο περιστατικό πυρκαγιάς, οι Έλληνες πυροσβέστες συμμετέχουν ήδη σε κοινές ασκήσεις ετοιμότητας και περιπολίες σε ευαίσθητες περιοχές του νησιού.
Επίσης, όπως επεσήμανε ο υπουργός, η ελληνική αποστολή θα παραμείνει επιχειρησιακά διαθέσιμη στη νήσο Κορσική έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2025, με επιστροφή στην Ελλάδα προγραμματισμένη για τις 16 Σεπτεμβρίου 2025. Η αποστολή αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνεργασίας για την ενίσχυση της αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, με την Ελλάδα να συνεισφέρει ενεργά στην κοινή προσπάθεια για την προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος στην Ευρώπη.
