Κλειστοί δρόμοι και απαγόρευση στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη λόγω ΔΕΘ από την Πέμπτη

-Λ. Στρατού, από Καυτανζόγλου μέχρι Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.-Γ΄ Σεπτεμβρίου, από Μ. Αλεξάνδρου μέχρι Αγίου Δημητρίου.γ. Το(05-09-2025), από ώρα 15.00΄ σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων και μέχρι την ολοκλήρωση αυτών, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, στις παρακάτω οδούς του κέντρου της πόλης:-Λ.Στρατού, από Καυτανζόγλου μέχρι Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.-Γ΄ Σεπτεμβρίου, από Μ. Αλεξάνδρου μέχρι Αγίου Δημητρίου.-Βασ. Όλγας, από Μ. Μπότσαρη μέχρι Αγίας Τριάδος.-Βασ. Γεωργίου, από Αγίας Τριάδος μέχρι Μ. Ανδρόνικου.-Λεωφ. Νίκης, καθ’ όλο το μήκος της.-Κουντουριώτη, καθ’ όλο το μήκος της.-Κων/νου Καραμανλή, από Κατσιμίδη μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου.-Εγνατία, από Λαγκαδά μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου.-Εθν. Αμύνης, από Αγίου Δημητρίου μέχρι Πλατεία Λευκού Πύργου.-Τσιμισκή, καθ’ όλο το μήκος της.-Αγίου Δημητρίου, από Λαγκαδά μέχρι Στεφάνου Δραγούμη.-Αγίας Σοφίας, από Εγνατία μέχρι την πλατεία Αγίας Σοφίας, καθώς και περιμετρικά της πλατείας Αγίας Σοφίας.-Π. Μελά, καθ’ όλο το μήκος της.-Βενιζέλου, καθ’ όλο το μήκος της.δ. Το(05-09-2025) κατά τις ώρες 08:00΄ έως 20:00΄, δεν θα επιτρέπεται η στάση-στάθμευση όλων των οχημάτων στην οδό Στίλπωνος Κυριακίδη, από τη συμβολή της με την οδό Κατσιμίδη έως τη συμβολή της με την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου.ε. Υπενθυμίζεται η ισχύουσα απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στις οδούς Τσιμισκή, Εγνατία και Αγίας Σοφίας, καθώς και στις λεωφόρους Νίκης και Μ.Αλεξάνδρου.- Από ώρα 15.00΄ του Σαββάτου (05-09-2025) και μέχρι το πέρας των σχετικών εκδηλώσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σταδιακά, από Ανατολικά προς Δυτικά της πόλης μέσω των οδών Κατσιμίδη – Περιφερειακής οδού – Αγ. Δημητρίου (όσο οι συνθήκες το επιτρέπουν) – Ολυμπιάδος και από Δυτικά προς Ανατολικά της πόλης μέσω των οδών 26ης Οκτωβρίου – Λαγκαδά και Περιφερειακής οδού, καθώς και από την Αγίου Δημητρίου, όσο οι συνθήκες το επιτρέπουν.Οι οδηγοί καλούνται να συμμορφώνονται με τις ρυθμίσεις για να αποφευχθεί η ταλαιπωρία και να εξασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων.