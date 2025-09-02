H ανάπτυξη της ΤΝ δημιουργεί νέες ευκαιρίες, αλλά απαιτεί επίσης εξειδικευμένες δεξιότητες
Κλειστοί δρόμοι και απαγόρευση στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη λόγω ΔΕΘ από την Πέμπτη
Δείτε αναλυτικά ποιοι δρόμοι θα επηρεαστούν
Περιορισμοί στη στάθμευση και την κυκλοφορία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, λόγω της 89ης ΔΕΘ και άλλων εκδηλώσεων θα ισχύσουν από την Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2025 μέχρι και την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025, όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
Ειδικότερα:
α. Από την 06.00΄ ώρα της Παρασκευής (05-09-2025) μέχρι και την 20.00΄ ώρα της Κυριακής (07-09-2025) δεν θα επιτρέπεται η στάση-στάθμευση όλων των οχημάτων, στις παρακάτω οδούς του κέντρου της πόλης:
- Αγγελάκη, σε όλο το μήκος της.
- Εθν. Αμύνης, από Αγίου Δημητρίου μέχρι Πλατεία Λευκού Πύργου.
- Αγ. Δημητρίου, από Πλατεία Ευαγγελίστριας μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου και από Προξένων μέχρι Στεφάνου Δραγούμη.
- Γ. Λαμπράκη, από Εγνατία μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου.
- Αρμενοπούλου, από Μελενίκου μέχρι Εθν. Αμύνης.
- Ν. Γερμανού, από Πλατεία Λευκού Πύργου μέχρι Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.
- Ιασωνίδου, από Εγνατία έως Αγ. Δημητρίου.
- Καυτανζόγλου, στο ρεύμα καθόδου.
β. Από την 15.00΄ ώρα της Πέμπτης (04-09-2025) μέχρι και την 20.00΄ ώρα της Κυριακής (07-09-2025) δεν θα επιτρέπεται η στάση-στάθμευση όλων των οχημάτων, στις παρακάτω οδούς του κέντρου της πόλης:
-Λ. Στρατού, από Καυτανζόγλου μέχρι Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.
-Γ΄ Σεπτεμβρίου, από Μ. Αλεξάνδρου μέχρι Αγίου Δημητρίου.
γ. Το Σάββατο (05-09-2025), από ώρα 15.00΄ σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων και μέχρι την ολοκλήρωση αυτών, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, στις παρακάτω οδούς του κέντρου της πόλης:
-Λ.Στρατού, από Καυτανζόγλου μέχρι Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.
-Γ΄ Σεπτεμβρίου, από Μ. Αλεξάνδρου μέχρι Αγίου Δημητρίου.
-Βασ. Όλγας, από Μ. Μπότσαρη μέχρι Αγίας Τριάδος.
-Βασ. Γεωργίου, από Αγίας Τριάδος μέχρι Μ. Ανδρόνικου.
-Λεωφ. Νίκης, καθ’ όλο το μήκος της.
-Κουντουριώτη, καθ’ όλο το μήκος της.
-Κων/νου Καραμανλή, από Κατσιμίδη μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου.
-Εγνατία, από Λαγκαδά μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου.
-Εθν. Αμύνης, από Αγίου Δημητρίου μέχρι Πλατεία Λευκού Πύργου.
-Τσιμισκή, καθ’ όλο το μήκος της.
-Αγίου Δημητρίου, από Λαγκαδά μέχρι Στεφάνου Δραγούμη.
-Αγίας Σοφίας, από Εγνατία μέχρι την πλατεία Αγίας Σοφίας, καθώς και περιμετρικά της πλατείας Αγίας Σοφίας.
-Π. Μελά, καθ’ όλο το μήκος της.
-Βενιζέλου, καθ’ όλο το μήκος της.
δ. Το Σάββατο (05-09-2025) κατά τις ώρες 08:00΄ έως 20:00΄, δεν θα επιτρέπεται η στάση-στάθμευση όλων των οχημάτων στην οδό Στίλπωνος Κυριακίδη, από τη συμβολή της με την οδό Κατσιμίδη έως τη συμβολή της με την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου.
ε. Υπενθυμίζεται η ισχύουσα απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στις οδούς Τσιμισκή, Εγνατία και Αγίας Σοφίας, καθώς και στις λεωφόρους Νίκης και Μ.Αλεξάνδρου.
- Από ώρα 15.00΄ του Σαββάτου (05-09-2025) και μέχρι το πέρας των σχετικών εκδηλώσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σταδιακά, από Ανατολικά προς Δυτικά της πόλης μέσω των οδών Κατσιμίδη – Περιφερειακής οδού – Αγ. Δημητρίου (όσο οι συνθήκες το επιτρέπουν) – Ολυμπιάδος και από Δυτικά προς Ανατολικά της πόλης μέσω των οδών 26ης Οκτωβρίου – Λαγκαδά και Περιφερειακής οδού, καθώς και από την Αγίου Δημητρίου, όσο οι συνθήκες το επιτρέπουν.
Οι οδηγοί καλούνται να συμμορφώνονται με τις ρυθμίσεις για να αποφευχθεί η ταλαιπωρία και να εξασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων.
