Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων 2025 - Νέες ημερομηνίες για τις αιτήσεις
Έως τις 19 Σεπτεμβρίου η υποβολή της αίτησης στο «e-Kouros» για την εγγραφή των ερασιτεχνικών σωματείων στο Μητρώο 2025
Ολιγοήμερη παράταση, έως και την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025, δόθηκε με απόφαση του Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, για την ολοκλήρωση της ετήσιας διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης εγγραφής αθλητικού σωματείου, με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση, στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (e-Kouros), αλλά και την επικαιροποίηση των στοιχείων, για το 2025, των ήδη εγγεγραμμένων στο Μητρώο του 2024 ερασιτεχνικών σωματείων.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τα μεσάνυχτα της 19ης Σεπτεμβρίου και εφόσον από το αποτέλεσμα της αξιολόγησής τους προκύψουν ελλείψεις, το κάθε σωματείο θα έχει δικαίωμα διόρθωσης (μέχρι και έξι φορές) έως και τις 15 Νοεμβρίου 2025.
Επιπλέον, τα νέα σωματεία, που λαμβάνουν την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση από την 1η Αυγούστου 2025 και μετά (δηλαδή τα σωματεία που δεν είχαν λάβει σε κανένα άθλημα ειδική αθλητική αναγνώριση πριν την 01/08/2025) μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι τις 31/10/2025.
Ως γνωστόν, σε περίπτωση που και μετά τους επανελέγχους η αίτηση δεν γίνει αποδεκτή, το σωματείο δεν επικαιροποιεί την εγγραφή του και δεν εγγράφεται στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2025, ως προς το άθλημα ή τα αθλήματα για τα οποία δεν πληρούνται τα κριτήρια εγγραφής.
Η ολιγοήμερη παράταση δόθηκε για να εξυπηρετηθεί –κατά το δυνατόν- το σύνολο των 6.767 αθλητικών σωματείων που ήδη επεξεργάζονταν τις φετινές αιτήσεις τους, παρότι τα 6.306 εξ αυτών (93,2%) τις υπέβαλλαν έως τα μεσάνυχτα της 31ης Αυγούστου.
Υπενθυμίζεται ότι η φετινή διαδικασία υποβολής αιτήσεων συνοδεύτηκε, για 2η στη σειρά χρονιά, από απλουστεύσεις και μείωση γραφειοκρατίας (σε 21 συνολικά πεδία).
Σημαντική αλλαγή συνιστά το γεγονός πως πλέον οι τραπεζικοί λογαριασμοί είναι στο όνομα του εκάστοτε σωματείου και όχι σε εκείνο φυσικού προσώπου, συνεπώς μπορούμε να πούμε με απόλυτη βεβαιότητα πως δεν υπάρχουν πια «σωματεία σφραγίδες» που για δεκαετίες νόθευαν τον υγιή αθλητισμό.
Ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, δήλωσε σχετικά:
«Είναι η πρώτη φορά που το σύνολο σχεδόν των σωματείων υποβάλλουν την αίτησή τους εντός της αρχικής προθεσμίας! Τα 6.306 σωματεία, που ολοκλήρωσαν έως χθες και κατέθεσαν επιτυχώς την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής τους στο e-Kouros για το έτος 2025, αντιστοιχούν στο 98,9% των 6.374 σωματείων πού είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο του 2024, γεγονός πρωτοφανές!
Είναι το έμπρακτο αποτέλεσμα του πολύ απλουστευμένου πλέον χαρακτήρα της αίτησης και της ευχρηστίας της πλατφόρμας e-Kouros, αλλά και του υψηλού βαθμού εξοικείωσης και αποδοχής του, από τα σωματεία, δηλαδή από το σύνολο του ερασιτεχνικού μας αθλητισμού».
