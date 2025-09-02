Γιατί «νοσεί» η επιστημονική έρευνα στην Ελλάδα - Τρεις ερευνητές προτείνουν λύσεις
Γιατί «νοσεί» η επιστημονική έρευνα στην Ελλάδα - Τρεις ερευνητές προτείνουν λύσεις

Η ερευνητική κοινότητα στην Ελλάδα αποτελεί έναν ζωντανό και δυναμικό χώρο, με σημαντικές επιτυχίες αλλά και σοβαρές προκλήσεις - Τρεις ερευνητές ελληνικών ιδρυμάτων μιλούν για τις προκλήσεις της έρευνας σήμερα και θέτουν επί τάπητος τα εμπόδια αλλά και τις λύσεις

Γιατί «νοσεί» η επιστημονική έρευνα στην Ελλάδα - Τρεις ερευνητές προτείνουν λύσεις
Παναγιώτα Καρλατήρα
Η Ελλάδα διακρίνεται διεθνώς στην επιστημονική έρευνα, όμως η πραγματικότητα για τους ερευνητές παραμένει δύσκολη. Μικρή εθνική χρηματοδότηση, μεγάλη γραφειοκρατία και περιορισμένες ευκαιρίες καριέρας ωθούν πολλούς νέους επιστήμονες στο εξωτερικό, τροφοδοτώντας το κύμα «φυγής μυαλών» (brain drain). Παράλληλα, τα ερευνητικά κέντρα της χώρας πετυχαίνουν υψηλές απορροφήσεις ευρωπαϊκών κονδυλίων, δείχνοντας ότι υπάρχει δυναμικό.

Η ύπαρξη μιας σταθερής εθνικής πολιτικής για την έρευνα, με ενίσχυση θεσμών όπως το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), δημιουργία νέων θέσεων και αξιοκρατική στήριξη, αναδεικνύεται σε μείζον ζητούμενο. Εκατοντάδες ερευνητές έχουν αποστείλει ανοικτές επιστολές προς την κυβέρνηση, ζητώντας βελτιώσεις σε αυτό το ζωτικό πεδίο για την επιστήμη και την οικονομία. Κοινή θέση αποτελεί η λειτουργία ενός Ενιαίου Φορέα Έρευνας που θα εξασφαλίζει συνέχεια, αξιοκρατία και διαφάνεια και θα χρηματοδοτείται με μέρος των πλεονασμάτων του προϋπολογισμού.

