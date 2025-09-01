Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Τροχαίο με πέντε ΙΧ στην Κηφισού - Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Πειραιά
Το ατύχημα σημειώθηκε στο ύψος της οδού Κωνσταντινουπόλεως - Δεν υπήρξαν τραυματισμοί
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στη λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα καθόδου προς Πειραιά, στο ύψος της οδού Κωνσταντινουπόλεως, όταν πέντε ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους.
Από τη σύγκρουση δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί, ωστόσο στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ τα οχήματα που ακολουθούσαν αντιμετώπισαν σοβαρές καθυστερήσεις.
Η κίνηση διεξάγεται με δυσκολία, καθώς σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές οχημάτων, ενώ δυνάμεις της Τροχαίας βρίσκονται εκεί για να διευθετήσουν την κυκλοφορία και να απομακρύνουν τα αυτοκίνητα.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
