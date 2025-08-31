Πότε επιστρέφει ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί



Τι ισχύει για τους μόνιμους κατοίκους - Οι ώρες του μέτρου

Για τα οχήματα των μονίμων κατοίκων εσωτερικά του ΜΙΚΡΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ, προβλέπονται ειδικές ζώνες εισόδου – εξόδου και χορηγείται ειδική κάρτα από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.Οι ημέρες και ώρες ισχύος των ως άνω περιοριστικών μέτρων, είναι οι εξής:-Δευτέρα έως Πέμπτη, ώρες 07.00 έως 20.00,-Παρασκευή, ώρες 07.00 έως 15.00.-Τα Σάββατα, τις Κυριακές, τις επίσημες αργίες, καθώς και τις ημέρες που πραγματοποιείται απεργία των εργαζομένων σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, τα μέτρα δεν ισχύουν.