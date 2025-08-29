34χρονη στη Ρόδο προσπάθησε να αυτοκτονήσει μέσα στο σπίτι της πεθεράς της
ΕΛΛΑΔΑ
Ρόδος Απόπειρα αυτοκτονίας Χάπια πεθερά

34χρονη στη Ρόδο προσπάθησε να αυτοκτονήσει μέσα στο σπίτι της πεθεράς της

Εισήχθη στα επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου της Ρόδου και πλέον η κατάσταση της υγείας της έχει σταθεροποιηθεί

34χρονη στη Ρόδο προσπάθησε να αυτοκτονήσει μέσα στο σπίτι της πεθεράς της
Μία 34χρονη γυναίκα στη Ρόδο επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή της στις 3:30 το πρωί της Πέμπτης (28/8) μετά από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας χαπιών.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την dimokratiki.gr, η γυναίκα βρισκόταν στην οικία της πεθεράς της, όταν εντοπίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση. Η πεθερά μαζί με τον εγγονό της έσπευσαν να τη μεταφέρουν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου με δικό τους όχημα. Η 34χρονη εισήχθη άμεσα στα επείγοντα, όπου οι γιατροί κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της υγείας της.

Η εισαγγελική υπηρεσία διέταξε τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης, ενώ η Αστυνομία της Ρόδου έχει ήδη ξεκινήσει προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

