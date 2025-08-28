Τραγωδία στην Πιερία: Βόλτα για ψώνια ήταν η οικογένεια - Νεκρή η 9χρονη, σε σοβαρή κατάσταση η 11χρονη αδελφή της
Τραγωδία στην Πιερία: Βόλτα για ψώνια ήταν η οικογένεια - Νεκρή η 9χρονη, σε σοβαρή κατάσταση η 11χρονη αδελφή της
Η κατάσταση της υγείας του κοριτσιού χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή από τους γιατρούς
Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 11χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά το απόγευμα της Τετάρτης, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε βγήκε από τον δρόμο και προσέκρουσε σε δέντρο, στην Πιερία. Από το τροχαίο βρήκε τραγικό θάνατο η 9χρονη αδελφή της, ενώ ελαφρά τραυματίστηκε η 35χρονη μητέρα τους, που οδηγούσε το όχημα.
Η κατάσταση της υγείας του κοριτσιού χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή από τους γιατρούς. Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κατερίνης και στη συνέχεια στήθηκε «γέφυρα ζωής» για τη διακομιδή της στο Ιπποκράτειο, όπου και νοσηλεύεται.
Το δυστύχημα σημειώθηκε στον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης – Δίου, στη Νέα Έφεσο, όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η μητέρα έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα να βγει εκτός πορείας και να καταλήξει σε δέντρο.
Η οικογένεια ζει μόνιμα στη Γερμανία και είχε έρθει στην Ελλάδα για διακοπές και να επισκεφθεί συγγενείς, καθώς ο σύζυγος της 35χρονης είναι Έλληνας. Σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό τους περιβάλλον, το αυτοκίνητο ανήκε στην πεθερά της 35χρονης και το είχε πάρει για να πάει για ψώνια μαζί με τα παιδιά της.
Μετά το τροχαίο δυστύχημα συνελήφθη η 35χρονη οδηγός και αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κατερίνης. Επιπλέον, το αποτέλεσμα από τον έλεγχο μέθης που έγινε στην μητέρα των παιδιών βγήκε αρνητικό. Όπως διαπιστώθηκε όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο της τραγωδίας, τόσο η μητέρα όσο και τα δύο κορίτσια που επέβαιναν στο αυτοκίνητο δεν φορούσαν ζώνες ασφαλείας.
