Aυτή την Κυριακή στο Cantina Magazine μπαίνουμε στην κουζίνα, φοράμε τις ποδιές μας και ειμαστε Έτοιμοι για το σχολειο!

Ανακαλύψτε:Επιστροφή στην καθημερινότητα και κάθε... κατεργάρης στον πάγκο του! Τα παιδιά ετοιμάζουν τις σχολικές τσάντες τους κι εμείς ετοιμάζουμε τσαντάκια φαγητού που θα φιλοξενούν καθημερινά το βιταμινούχο δεκατιανό και το σνακ τους, το γεύμα και το γλυκό τους.Και αυτή τη χρονιά επιλέξαμε και υλοποιήσαμε συνταγές που σιγουρά θα λατρέψουν τα μικρά σας – κι εσείς θα απαλλαγείτε από τον διαρκή προβληματισμό της καθημερινής προετοιμασίας.Με πρώτες ύλες απλές, θρεπτικές και εποχικές δημιουργήσαμε 90 συνταγές: για το δεκατιανο και το σνακ τους, για τα «αμαρτωλά» της καντίνας που στο σπίτι μετατρέπονται σε αθώες απολαύσεις, για σοκολατένια γλυκά και για οικογενειακά γεύματα.Ξεφυλλίστε τις σελίδες του πιο νόστιμου ενθέτου και ανακαλύψτε:Εύκολα ναι, πρόχειρα όχιΕτοιμάζουμε τα σνακ του σήμερα, αλμυρά και γλυκά, με θρεπτικά υλικά, σε διαφορά μεγέθη, για τη βόλτα, το διάλειμμα του σχολείου, τις εξωσχολικές δραστηριότητες ή το σπίτι. Για γερά παιδιά με δυνατό μυαλό!Από αυγομάφιν με τυρί & σπανάκι και banana bread με χουρμάδες μέχρι μπάρες με φυστικοβούτυρο & αποξηραμένα φρούτα, κέικ καρότου σε μπαλάκια, γλυκιά στριφτή ταχινόπιτα, σάντουιτς με αυγοσαλάτα & αβοκάντο, κουλουράκια κανέλας με πορτοκάλι, μπαλίτσες ενέργειας με χουρμάδες κριτσίνια ντομάτας και πολλά άλλα...Μια καντίνα σπιτικήΏρα για super bowls με υψηλή θρεπτική αξία, χυμοί και «τούρμπο» δροσερά ροφήματα, τραγάνες πίτες και πιττάκια, όλα θρεπτικά και πεντανόστιμα! Παίζουν όχι μόνο το παιχνίδι της γεύσης, άλλα κι εκείνων των μικρών «αμαρτιών» που τόσο αγαπούν τα παιδιά να προμηθεύονται από τις σχολικές καντίνες.Σκαρώνουμε αλμυρό κέικ με τυριά & αλλαντικά, εύκολη τυρόπιτα, πεϊνιρλί με λουκάνικο, κρύο ρόφημα βανίλια σοκολάτα, super bowl με ταχίνι, μους μπανάνα με φυστικοβούτυρο, σπανακόπιτα χωρίς φύλλο με τραχανά, φαλάφελ, μπατζίνα με κολοκυθάκια, φέτα & μανούρι, πιροσκί με γέμιση πατάτας & με γέμιση κιμά, φλαούνες με σέσκουλα & νωπή μυζήθρα και πολλά άλλα νόστιμα…Η οικογένεια στο τραπέζιΓονείς και παιδιά τρώνε μαζί. Μία συνήθεια με θετικό πρόσημο που επανέρχεται δυναμικά. Γεύματα μαγειρεμένα στον σωστό χρόνο, φτιαγμένα με επιλεγμένη πρώτη ύλη, που θρέφουν όχι μόνο τον οργανισμό αλλά και την ψυχή.Μπαίνουμε στην κουζίνα και ετοιμάζουμε ομελέτα φούρνου, κοτόπουλο με ζυμαρικά, mac 'n' cheese, κεφτέδες σε σάλτσα ντομάτας – πιπεριάς, μπιφτέκια λαχανικών, σούπα μινεστρόνε, τραγανές κοτομπουκιές με τραχανά, λεμονάτο ψητό κοτόπουλο, κακαβιά, φασόλια πλακί, μπιφτεκάκια μοσχαρίσια και πολλά αλλά υπέροχα πιάτα...Στη σοκολάτα λεμέ «ναι»Επιδόρπια και γλυκά φτιαγμένα με πρωταγωνίστρια το αγαπημένο υλικό όλων των παιδιών, τη σοκολάτα. Συνδυασμένη με σούπερ απλά υλικά, αλλά όσο γίνεται πιο θρεπτικά, για να χαρίζουν ενέργεια και καλή διάθεση μέσα στη μέρα.Δημιουργούμε μπράουνι με ταχίνι, δίχρωμο κέικ, κορμό με χαλβά σοκολατένιο, τσούρος, τρουφάκια, κρέμες από τραχανά, σοκολατένια βραχάκια με ξηρούς καρπούς, ταρτάκια με γέμιση κακάο – αβοκάντο, μαντλέν με κακάο, τσιζκέικ σοκολάτας και τόσες άλλες λιχουδιές...Αυτή την Κυριακή με το Θέμα μην χάσετε την ειδική έκδοση του Cantina Magazine «Έτοιμοι για το σχολείο».